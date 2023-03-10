Сможет работать не только с текстом.

Steve Johnson, Unsplash

Новую версию языковой модели GPT планируют представить на следующей неделе. Модель GPT-4 должна быстрее обрабатывать запросы, в общении стать более похожей на человека, более естественной в своих ответах, но больше всего вызывает интерес то, что GPT-4 станет мультимодальной, т.е. сможет работать не только с текстом. Об обновлении модели сообщает немецкое издание Heise, накануне технический директор Microsoft в Германии Андреас Браун (Andreas Braun) со своими коллегами рассказал о GPT-4 на мероприятии AI in Focus — Digital Kickoff. «Мы представим GPT-4 на следующей неделе, в нем появятся мультимодальные модели, которые будут предлагать абсолютно новые возможности — например, видео», — сказал Браун.

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Как объясняет Neowin, в настоящее время ИИ-решения OpenAI поддерживают взаимодействие посредством текстовых сообщений. Но теперь, когда GPT-4 обладает мультимодальными возможностями, в идеальном случае пользователи могут получить возможность взаимодействия при помощи различных методов, включая ввод текста, изображений, звуков и т.д. При этом модель должна уметь не только воспринимать информацию в этом виде, но и воспроизводить. Когда GPT-4 внедрят в чат-бот ChatGPT, не уточняется.

Источники Heise Neowin