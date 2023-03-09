Иногда преимущества вообще нет.

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Timothy Dykes, Unsplash

Старт продаж процессоров AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D был назначен на один день, но в подавляющем большинстве обзоры профильных СМИ были сосредоточены только на флагманской 16-ядерной модели. Подробностей о 12-ядерном Ryzen 9 7900X3D было немного, стало известно, что в каждом из его CCD активно по 6 ядер, а в одном из немногочисленных игровых тестов он выступал не сильно хуже старшего варианта. О нюансах 7900X3D рассказали специалисты ComputerBase в обзоре данного процессора.

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Во-первых, в публикации отмечается, что современным играм высокого класса иногда уже недостаточно шести ядер, а в соответствии с подходом, избранным AMD для асимметричных процессоров 3D V-Cache, игры на Ryzen 9 7900X3D будут ограничиваться одним 6-ядерным кристаллом, где установлен дополнительный кэш. С загрузкой большего количества ядер в играх процессор будет терять преимущество.

Во-вторых, результаты тестирования показали, что выигрыш от применения 3D V-Cache в Ryzen 9 7900X3D меньше, чем в случае с флагманским 7950X3D и его базовой версией. Более того, в некоторых играх разница между 7900X3D и 7900X была минимальна, а иногда вообще стремилась к нулю, примером является Fortnite.

Итоговое позиционирование зависит от видеокарты, при выборе GeForce RTX 4090 в среднем наблюдается равенство между системами с 12-ядерным Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерным (8P+8E) Intel Core i7-13700K. Замена видеокарты на Radeon RX 7900 XTX сделала систему с 7900X3D быстрее аналогичных на базе 24-ядерных (8P+16E) Core i9-13900K/KS.

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Потребителям, которые хотят получить максимальную выгоду от 3D V-Cache и преимущество над моделями Intel, рекомендуется выбрать Ryzen 9 7950X3D или, если важна только игровая производительность, дождаться Ryzen 7 7800X3D — обе модели имеют полноценный 8-ядерный CCD с дополнительным кэшем. Рассматривать Ryzen 9 7900X3D предлагается в случае, когда требуется не менее 12-ядер для рабочих задач и максимальная производительность в играх, но на покупку 7950X3D не хватает бюджета. Также не стоит игнорировать преимущество новых 3D V-Cache процессоров в энергопотреблении.

Источники ComputerBase