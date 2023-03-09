Потребляя при этом меньше энергии.

Вскоре ожидается появление на рынке ноутбуков с новыми процессорами AMD, одна из представленных в начале года линеек, Dragon Range, основана на настольных процессорах Ryzen 7000. Как и настольные процессоры, модели Dragon Range обладают чиплетной конструкцией, впервые предлагая до 16 ядер в ноутбуках. Обзор одной из моделей, 8-ядерного Ryzen 7 7745HX, накануне был опубликован китайским блогером Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) на платформе Bilibili, сообщает Wccftech. Новинка отлично показала себя, оказавшись конкурентоспособной при сравнении даже с 16-ядерным процессором конкурента, что немаловажно, при гораздо меньшем энергопотреблении.

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AMD Ryzen 7 7745HX обладает базовым уровнем TDP 85 Вт, в тестируемом ноутбуке Lenovo были установлены верхние лимиты 125…145 Вт, конфигурация ноутбука также включала мобильную видеокарту GeForce RTX 4060 от NVIDIA и 16 ГБ DDR5-5200 в двухканальном режиме. В различных синтетических бенчмарках и приложениях Ryzen 7 7745HX с переменным успехом выступал лтносительно Intel Core i7-13700HX и Core i7-13650HX, которые в общей совокупности имеют 16 и 14 ядер соответственно. Судя по однопоточным тестам наподобие CPU-Z, Intel показывает гораздо более высокую производительность, что уже привычно, но в реальных рабочих сценариях ситуация выравнивается, например, в тестах кодирования Ryzen 7 7745HX показал 97,8% от производительности Core i7-13700HX, а в рендеринге 93,7% от Core i7-13650HX. Однако в Pugetbench Adobe Photoshop процессор AMD выиграл в среднем 10%.

В играх AMD Ryzen 7 7745HX чувствует себя ещё лучше, он не проигрывает в сравнении и в ряде игр показывает существенно более высокие результаты: в 1080p разрешении в среднем на 7% быстрее Core i7-13650HX в более простых играх (различные онлайн игры), на 2,6% быстрее в AAA проектах.

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Одна из причин преимущества AMD Ryzen 7 7745HX в играх кроется в энергопотреблении, во время игр процессор потреблял около 50 Вт, когда процессоры Intel - 80 Вт, оставляя меньше доступной энергии для графического процессора. На мощности 80 Вт процессор AMD выходит на пик производительности, чуть опережая процессоры Intel или соответствуя им, более высокую производительность Intel демонстрируют при пиках до 140 Вт.