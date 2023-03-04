Перед установкой драйвера нужно проверить несколько вещей.

Onur Binay, Unsplash

После того, как AMD представила унифицированный драйвер для видеокарт Radeon RX 7900 и прошлых серий, в Сети появлялись сообщения о различных проблемах, которые приводили к «повреждению» операционной системы Windows и невозможности загрузки. Уже тогда высказывались подозрения, что в этом может быть как-то замешана опция сброса настроек при установке новой версии драйвера и похоже, что это действительно так. Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на отчёт PCWorld, что с проблемой столкнулся один из сотрудников издания, редактор и журналист PCWorld Брэд Чакос (Brad Chacos). Специалист связался с AMD и в конечном итоге компания подтвердила, что проблема существует, но она очень редкая.

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«Мы воспроизвели проблему, которая может возникнуть в крайне редких случаях, если обновление ПК происходит во время установки AMD Software: Adrenalin Edition, и мы проводим активное расследование. Мы рекомендуем пользователям убедиться, что все обновления системы применены или приостановлены перед установкой драйвера, а также снять отметку "Сброс к заводским настройкам" в процессе установки драйвера AMD…»

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В публикации отмечается, что столкнувшимся с проблемой пользователям может потребоваться переустановка операционной системы, но только в крайнем случае, если восстановить ОС не получилось. Сначала нужно попробовать восстановить загрузчик с помощью стандартных средств восстановления Windows. Но лучше всего не допускать возникновение ошибки, как следует из комментария выше, при установке драйверов нужно убедиться, что никакие процессы обновления операционной системы не идут и не пользоваться опцией сброса к исходным настройкам.

Источники PCWorld VideoCardz