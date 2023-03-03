Ответ на новую линейку Intel для рабочих станций.

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Onur Binay, Unsplash

AMD готовит ответ на новые процессоры Intel Xeon Workstation, представленные конкурентом в середине февраля. Как ожидается, новая линейка Ryzen Threadripper 7000 под кодовым названием Storm Peak появится в третьем квартале 2023 года, ориентировочно в сентябре. Это событие предвещает популярная информационная утилита CPU-Z, в новой версии которой добавили предварительную поддержку будущих процессоров AMD для рабочих станций.

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В рамках линейки AMD Ryzen Threadripper 7000 могут появиться модели с количеством ядер более 64, поскольку в основу новых Threadripper лягут наработки из серверного семейства EPYC Genoa, где были представлены 96-ядерные модели. С другой стороны, флагманский процессор Intel Xeon W-3400 имеет 56 ядер, поэтому 64-ядерного Threadripper для конкуренции может хватить. Выход AMD Ryzen Threadripper 7000 будет сопряжён с переходом на новую платформу с поддержкой новейших стандартов DDR5 и PCIe Gen5.

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По слухам, AMD может вернуться к выпуску нескольких подсерий Ryzen Threadripper после того, как Intel применила такую сегментацию, выпустив процессоры W3400 и W2400. В свою очередь, AMD может выпустить HEDT серию с поддержкой разгона, 4-канальной памяти и 64 линий PCIe, а также WS серию без разгона, но с поддержкой 8-канальной памяти и удвоенным количеством линий PCIe.