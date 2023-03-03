В серии вентиляторов P компании Arctic появилась новая модель P12 Max, которая отличается от существующего базового варианта P12 гораздо более высокой скоростью вращения в диапазоне от 200 до 3300 об/мин. Соответственно, гидродинамические характеристики тоже значительно улучшились, воздушный поток P12 Max достигает 81,04 кубических футов в минуту (CFM), что на 44% больше показателя базовой модели, статическое давление 4,35 мм вод. ст. практически в два раза выше, чем у P12. На текущий момент P12 Max — это самый мощный 120-мм вентилятор Arctic.
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P12 Max получил «закрытую» конструкцию крыльчатки и резиновые накладки по углам корпуса для снижения вибрации. Вентилятор оптимизирован для применения на радиаторах систем жидкостного охлаждения и вентиляции корпуса при установке вблизи сеток и фильтров, но подойдёт и для любых других сценариев. В числе других преимуществ и особенностей компания отмечает применение двойного шарикоподшипника с продолжительным сроком службы, остановку вентилятора при ШИМ сигнале ниже 5%.
По данным производителя, установка вентиляторов P12 Max на систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 240 сделают её практически такой же производительной, как Liquid Freezer II 360 с комплектными вентиляторами. Что касается уровня шума, компания оценивает его в 0,6 сон. Подробный видеообзор P12 Max появился на YouTube канале Hardware Canucks.
На сайте Arctic цена вентилятора для европейского рынка с учётом налогов составляет 12,99 Евро.
- Источники
- Arctic
- Hardware Canucks, YouTube