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AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь и за рубежом уже доступна за 799 долларов
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Зарубежные СМИ отмечают продолжающееся падение цен на новую субфлагманскую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT, по одной из версий, это может быть связано с небольшим интересом со стороны покупателей и низкими продажами. Для рынка США новинка получила рекомендованную цену 899 долларов, в последние месяцы на торговых площадках Amazon и Newegg в продаже были замечены модели по цене 819 долларов, а теперь VideoCardz обнаружили ещё более выгодное предложение за 799 долларов. Причём это вариант не в эталонном дизайне, а модель Phantom Gaming от компании ASRock. Скидки на RX 7900 XT наблюдаются и в других странах, например, в Великобритании за 799 фунтов предлагается эталонный дизайн от Sapphire. Что касается более производительного XTX варианта, здесь скидки пока не наблюдаются.

Источник: Newegg

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Что интересно, 799 долларов — это рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. По своим характеристикам Radeon RX 7900 XT и так отлично смотрелась на фоне этой модели конкурента, а при равной цене давление только усилится. Как минимум, модель AMD выделяется существенно большим объёмом видеопамяти, что становится важным не только для игр в высоком разрешении, но и в различных ИИ приложениях, набирающих популярность. Правда в последнем случае на стороне NVIDIA лучшая совместимость с программным обеспечением. В играх при 4K разрешении и без трассировки лучей RX 7900 XT в среднем до 11% быстрее RTX 4070 Ti, если верить результатам анализа 3DCenter, с лучами преимущество сокращается до 2%.

Источники
Newegg
VideoCardz
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#amd #amd radeon
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