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Суммарно уже более 8000 игр получили статус «полностью совместимо» и «можно играть» для Steam Deck
Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy работают на портативном ПК.
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На днях в списке совместимых игр для Steam Deck количество наименований со статусом «Полностью совместимо» и «Можно играть» суммарно превысило 8000. На момент написания в первой категории список насчитывает 5051 позицию, во второй находится 2992 игры, что можно проследить на сайте SteamDB. Как сообщает ресурс OC3D, это уже больше суммарного количества игр, которые доступны на игровых консолях Sony PlayStation 3 и PlayStation 4.

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В числе последних пополнений списка «Полностью совместимо» Cyberpunk 2077, в CD Projekt отметили, что это уже третья игра компании, получившая данный статус, до этого полную проверку на совместимость прошли The Witcher 3 и Thronebreaker: The Witcher Tales. А популярная новинка Atomic Heart попала в список «Можно играть» и, судя по многочисленным видео в Сети, игра довольно неплохо работает на портативном ПК от компании Valve. Полностью совместимой также была признана Hogwarts Legacy.

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На самом деле Steam Deck может поддерживать и гораздо больше игр, если не ограничиваться готовыми инструментами Steam. С помощью разных эмуляторов и лаунчеров можно запускать игры из Epic Games Store, GOG и других игровых сервисов.

Источники
OC3D
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#игры #steam #steam deck
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