Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В новых драйверах NVIDIA нашли намёки на Counter-Strike 2
Переход на новый движок игре предсказывают уже не один год.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Различные инсайдеры предсказывают переход популярного соревновательного шутера Counter-Strike на новый движок уже ни один год, но ничего не происходит. Однако поклонники игры не перестают регулярно обсуждать потенциальное обновление, возможно, Valve действительно что-то готовит. Как сообщает DSOGaming, пользователь Reddit под псевдонимом DAOWAce обнаружил в драйверах NVIDIA профиль игры Counter-Strike 2, ему соответствуют исполняемые файлы csgos2.exe и cs2.exe, первый может расшифровываться как CS GO Source 2. Отмечается, что в прошлых драйверах данного профиля не было.

реклама

С одной стороны, игре действительно не помешало бы обновление, она базируется на доработанной версии движка Source, когда Valve уже давно разработала Source 2 и использует его в таких проектах, как Dota 2 и Portal 2. С точки зрения игрока, в Source 2 лучше графика, поддерживаются новые графические API, лучше распределяется нагрузка на современных системах. С другой стороны, обновление CS GO может вызвать бурю недовольства на соревновательной сцене, любые изменения в физике движка могут повлиять на стрельбу, поведение гранат, а значит придётся менять многие наработки и привыкать к новым особенностям. Вероятно, проблема ещё и в переносе огромного количества игрового контента, созданного Valve и сообществом за годы существования CS GO.

Источники
DSOGaming
u/DAOWAce, Reddit
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #valve #cs go
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
“Кровь титанов” снова разыгрывает эпичную карту в новом турнире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
39
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
74
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
4
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
11
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
13
По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
4
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
11
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
Один из майнинг-пулов уличили в воровстве 20-30% выработки майнеров
4
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
36
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
39
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
12
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
8
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
25
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
12
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
31
Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию
27

Сейчас обсуждают

Александр Вещиков
11:26
Это какая же такая хитрая стратегия у нас может быть чтобы все тяжелое вооружение поставляемле Украине с Запада..Российское руководство умышленно пропускает и разрешает беспрепятственно доставлять к л...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Chimbal
11:22
А линуксоиды как обычно, их мокают мордой в линуксоидное говно, а они делают вид что всё прекрасно, и вообще во всём виноваты тупые пользователи с вендусятными мозгами, ничего они то не понимают и не ...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Mur
11:20
Согласен. В особенности это касается нацбатов из Украины.
Сербский президент Александр Вувич пообещал арестовать бойцов ЧВК «Вагнер» по прибытию в Сербию
baran
11:18
Тоже в 2003 первый раз увидел linux, тоже был Red Hat уже установленный, после нескольких минут попытки разобраться довёл систему до kernel panic ))
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
for2ne
11:17
А для кого инструкция? Покупать это говно никто не будет лол.
AMD опубликовала инструкцию по переходу на Ryzen 7000X3D – может понадобиться переустановка ОС
Paul Felps
11:13
Автор ты или криворукий или пишешь из 2010 года. Год как перешел на линукс и никаких проблем. Все игры работают, все необходимые программы есть. Ускорение в браузере это одну галку поставить. Как буд...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Tatyana
11:06
Возможно позовут иностранных специалистов...а может и сами научатся что-то делать
Немецкие мостоукладчики Biber проложат дорогу Леопардам через украинские буераки
Oleg Cziganov
11:01
О,если пороть,то работы хватит ещё на президентский срок,только армия это отображение происходящего в государстве,развал как в армии,так и в экономике,образовании,здравохранение и кто в этом виноват,ч...
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Romulox
11:00
прекращай бухать, возвращайся в реальность.
Россия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Romulox
10:58
На коленях стоит не США, а Россия. Зэками войну ей уже не выиграть.
«Зерновой коридор» для Украины может быть закрыт, если не будут учтены интересы России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем