Переход на новый движок игре предсказывают уже не один год.

Различные инсайдеры предсказывают переход популярного соревновательного шутера Counter-Strike на новый движок уже ни один год, но ничего не происходит. Однако поклонники игры не перестают регулярно обсуждать потенциальное обновление, возможно, Valve действительно что-то готовит. Как сообщает DSOGaming, пользователь Reddit под псевдонимом DAOWAce обнаружил в драйверах NVIDIA профиль игры Counter-Strike 2, ему соответствуют исполняемые файлы csgos2.exe и cs2.exe, первый может расшифровываться как CS GO Source 2. Отмечается, что в прошлых драйверах данного профиля не было.

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С одной стороны, игре действительно не помешало бы обновление, она базируется на доработанной версии движка Source, когда Valve уже давно разработала Source 2 и использует его в таких проектах, как Dota 2 и Portal 2. С точки зрения игрока, в Source 2 лучше графика, поддерживаются новые графические API, лучше распределяется нагрузка на современных системах. С другой стороны, обновление CS GO может вызвать бурю недовольства на соревновательной сцене, любые изменения в физике движка могут повлиять на стрельбу, поведение гранат, а значит придётся менять многие наработки и привыкать к новым особенностям. Вероятно, проблема ещё и в переносе огромного количества игрового контента, созданного Valve и сообществом за годы существования CS GO.