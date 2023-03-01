Китайская NETAC присоединяется к списку компаний, предлагающих высокоскоростную память DDR5-8000. Такие комплекты представлены в фирменной серии Hurricane Z RGB, которая будет представлена в двух вариантах дизайна — в чёрном цвете и с покрытием под серебро. Комплекты 8000 МТ/с не единственные, серия предложит широкий ассортимент с другими скоростями начиная от 6000 МТ/с. Тайминги памяти, как и номинальное напряжение, будут отличаться, для самого быстрого комплекта это задержки 38-48-48-128 при напряжении 1,5 В.
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Компания подтвердила спецификации и цены на новые комплекты 2×16 ГБ китайским СМИ, сообщает VideoCardz со ссылкой на MyDrivers. Также планируются комплекты 2×32 ГБ, их стоимость не уточняется.
- DDR5-8000 : 38-48-48-128, 1,5 В, 2299 CNY (~335 USD)
- DDR5-7600 : 36-46-46-122, 1,4 В, 1899 CNY (~276 USD)
- DDR5-7200 : 34-45-45-115, 1,4 В, 1699 CNY (~247 USD)
- DDR5-6600 : 34-40-40-105, 1,4 В, 1499 CNY (~218 USD)
- DDR5-6200 : 32-38-38-96, 1,35 В, 1399 CNY (~203 USD)
- DDR5-6000 : 36-36-36-96, 1,35 В
Новая серия памяти пока присутствует только на локальном сайте компании, возможно, какое-то время она будет оставаться эксклюзивной для китайского рынка.
- Источники
- Netac
- MyDrivers
- VideoCardz