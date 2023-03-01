Есть варианты и в чёрном цвете.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Китайская NETAC присоединяется к списку компаний, предлагающих высокоскоростную память DDR5-8000. Такие комплекты представлены в фирменной серии Hurricane Z RGB, которая будет представлена в двух вариантах дизайна — в чёрном цвете и с покрытием под серебро. Комплекты 8000 МТ/с не единственные, серия предложит широкий ассортимент с другими скоростями начиная от 6000 МТ/с. Тайминги памяти, как и номинальное напряжение, будут отличаться, для самого быстрого комплекта это задержки 38-48-48-128 при напряжении 1,5 В.

реклама

Компания подтвердила спецификации и цены на новые комплекты 2×16 ГБ китайским СМИ, сообщает VideoCardz со ссылкой на MyDrivers. Также планируются комплекты 2×32 ГБ, их стоимость не уточняется.

DDR5-8000 : 38-48-48-128, 1,5 В, 2299 CNY (~335 USD)

DDR5-7600 : 36-46-46-122, 1,4 В, 1899 CNY (~276 USD)

DDR5-7200 : 34-45-45-115, 1,4 В, 1699 CNY (~247 USD)

DDR5-6600 : 34-40-40-105, 1,4 В, 1499 CNY (~218 USD)

DDR5-6200 : 32-38-38-96, 1,35 В, 1399 CNY (~203 USD)

DDR5-6000 : 36-36-36-96, 1,35 В

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новая серия памяти пока присутствует только на локальном сайте компании, возможно, какое-то время она будет оставаться эксклюзивной для китайского рынка.

Источники Netac MyDrivers VideoCardz