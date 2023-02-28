Решение совместимо с платформами Intel LGA 1700 и AMD AM5.

Компания GELID Solutions выпустила готовую систему жидкостного охлаждения GELID Liquid 240 Ultimate AIO в рамках серии для игровых ПК под названием GELID Solutions GAMER, сообщает TechPowerUp. Система оснащается алюминиевым радиатором типоразмера 240-мм (общие размеры 120×276×27 мм) с плотным расположением рёбер и двумя 120-мм вентиляторами с настраиваемой RGB подсветкой и гидродинамическими подшипниками. Вентиляторы работают в диапазоне скоростей 750…1800 об/мин, развивая подачу воздуха до 61 кубического фута в минуту (CFM) при уровне шума до 29,6 дБ и статическом давлении 1,69 мм вод ст.

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В охлаждающем моноблоке с насосом используются медные компоненты, насос вращается на скорости 2600 об/мин. Дизайн интересный, крышка моноблока с зеркальным эффектом обладает RGB подсветкой, также на ней отображается температура. Шланги, соединяющие моноблок и радиатор, находятся в оплётке. Производитель отмечает, что в насосе моноблока используется электромотор со сниженным уровне шума, а система способна отвести до 240 Вт тепла, чего хватит для большинства современных потребительских процессоров — система креплений поддерживает установку на Intel LGA 1700 и AMD AM5. Рекомендованная цена решения 85 долларов США или 85 Евро для Европы.

Источники GELID TechPowerUp