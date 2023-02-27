Построен на базе собственной архитектуры.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Manuel, Unsplash

Китайская Zhihui Microelectronics объявила о завершении разработки графического процессора IDM929, сообщает Tom’s Hardware. Отдельные характеристики нового GPU сравнимы с показателями GTX 1650 от компании NVIDIA, так говорится о вычислительной производительности 2,5 Тфлопс при частоте 1200 МГц, правда без уточнений, на каких операциях, но специалисты предполагают, что это значение имеет отношение к FP32 вычислениям. Скорость заполнения пикселей 19,2 гигапикселей в секунду, а скорость заполнения текстур 76,8 гигатекселей в секунду. Всё-таки у GTX 1650 эти показатели выше, около 50 Гпикс/с и 90 Гтекс/с соответственно, GTX 1630 лучше подойдёт для сравнения. Впрочем, как уже можно было убедиться на примере других видеокарт, в конечном итоге многое зависит от драйверов, а не от сухих цифр.

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По информации компании, IDM929 производится по 14-нм техпроцессу, построен на базе собственной архитектуры Zhihui IDMV и в восемь раз быстрее предыдущей разработки IDM919. Поддерживается вывод изображения в разрешении до 4K, подключение до 4 мониторов с интерфейсами HDMI, VGA и DVI, аппаратное ускорение форматов H264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX и VP6.

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Как отмечает Tom’s Hardware, Zhihui Microelectronics молодая компания в быстро развивающейся индустрии графических процессоров Китая, её основной инвестор Hangzhou Guoxin Technology является известным разработчиком встраиваемых систем. Кроме IDM919 и IDM929 на сайте компании упоминается графический процессор IDM939, он находится в разработке.