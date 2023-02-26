Ускоритель был создан для рабочих станций Apple Mac Pro.

Simon Hrozian, Unsplash

На потребительском рынке уже довольно давно ничего не слышно про видеокарты с двумя графическими процессорами, тенденция идёт к многокристальным решениям, которые соединяются на одной подложке быстрыми интерфейсами. В 2022 году AMD представила такой GPU на 146 млрд транзисторов, он стал основой ускорителей вычислений Instinct MI200. Однако годом ранее компания выпустила для рабочих станций Apple Mac Pro «двухголовый» модуль расширения Radeon Pro W6800X Duo на базе двух графических процессоров Navi 21 в версии с 60 активными вычислительными блоками, всего 120 блоков и 7680 потоковых процессоров. Графические процессоры объединялись шиной Infinity Fabric, каждый имел доступ к 32 ГБ GDDR6, всего 64 ГБ видеопамяти. Энергопотребление достигало 400 Вт.

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Модуль Radeon Pro W6800X Duo оказался в руках известного оверклокера и энтузиаста под псевдонимом der8auer, в новом видео на своём YouTube канале специалист подробно рассмотрел ускоритель, конечно же, разобрал его, а затем модифицировал, чтобы подключить к стандартному ПК под управлением Windows. После длительной подготовки и нескольких неудачных попыток специалист подобрал нужный драйвер, а затем протестировал видеокарту в 3DMark Time Spy Extreme. Удалось завершить только одну сцену, но результат был получен — 97,21 FPS. Это выше показателя 89,78 FPS у AMD Radeon RX 7900 XTX и 93,28 FPS у NVIDIA GeForce RTX 4080, впечатляет, но RTX 4090 гораздо быстрее — 123,49 FPS.