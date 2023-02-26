Это не тот защитник, что уже работает в составе Windows.

Ed Hardie, Unsplash

Установка приложений Microsoft 365 вскоре будет сопровождаться автоматической установкой Microsoft Defender, сообщает gHacks со ссылкой на информацию от владельцев платной подписки. В Windows 10 и 11 уже встроена система безопасности «Защитник Windows», которая включает в себя антивирус Microsoft Defender, однако распространяемое в составе Microsoft 365 приложение является несколько иным продуктом более широкого профиля, совместимым не только с ПК под управлением Windows, но и с устройствами Android, iOS, Mac, что позволяет реализовать комплексную защиту всех личных и/или семейных устройств: Microsoft Defender входит в семейный и персональный план подписки Microsoft 365.

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В установочные пакеты Microsoft 365 приложение Microsoft Defender добавят в конце февраля, т.е. уже сейчас, если Microsoft 365 уже установлен, то Defender «придёт» на ПК под управлением Windows в виде обновления этого набора приложений и тоже установится автоматически, появившись в меню «Пуск». Пользователю потребуется запустить приложение для завершения его настройки.

Источники gHacks