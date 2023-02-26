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JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Конструкция обеспечит дополнительный обдув памяти и подсистемы питания.
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На рынке не так много производительных воздушных процессорных кулеров с вертикальным потоком Top-Flow, обычно ассортимент ограничен небольшими моделями для компактных сборок, но «титаны» в данном классе продолжают появляться и недавно достаточно интересную новинку выпустила китайская компания JIUSHARK. Система охлаждения под названием JF13K Diamond состоит из широкого массивного радиатора, который соединяется с основанием посредством семи тепловых трубок. На радиатор устанавливаются два тонких (15 мм) вентилятора диаметром 120 мм. Оба вентилятора находятся в одной плоскости, параллельной плоскости материнской платы, способствуя охлаждению оперативной памяти и подсистемы питания за счёт интенсификации потока воздуха в этих областях — можно добиться снижения температуры на 10…20°C, отмечает ITHome со ссылкой на производителя.

Источник: EXPreview и JIUSHARK, JD.com

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Для кулера заявлен теплоотвод до 265 Вт, что сравнимо с некоторыми готовыми системами жидкостного охлаждения. На разогнанном 14-нм Intel Core i9-11900K при частоте 4,5 ГГц и напряжении 1,3 В тепловыделение процессора достигло 217 Вт в тесте AIDA64 и кулер смог удержать температуру на отметке 85°C. При разгоне до 4,9 ГГц и увеличении тепловыделения до 251 Вт температура процессора достигла 100°C, однако до теплового троттлинга дело не дошло.

Источник: EXPreview и JIUSHARK, JD.com

Габариты JF13K Diamond составляют 241×121×92 мм, вес 895 грамм. Комплектные вентиляторы работают на скорости до 1800 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 64,51 кубических футов в минуту (CFM) и давление до 1,71 мм вод ст. По информации EXPreview, кулер может быть установлен только на материнские платы формата Micro-ATX и ATX шириной 235 мм и более. Кроме того, кулер может помешать установке вентилятора на задней стенке корпуса.

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На торговой площадке JD.com кулер появился по цене 269,9 китайских юаней, что по текущему курсу примерно равно 39 долларам США.

Источники
ITHome, EXPreview и Wccftech
JIUSHARK, JD.com
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#системы охлаждения #jiushark
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