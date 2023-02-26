На рынке не так много производительных воздушных процессорных кулеров с вертикальным потоком Top-Flow, обычно ассортимент ограничен небольшими моделями для компактных сборок, но «титаны» в данном классе продолжают появляться и недавно достаточно интересную новинку выпустила китайская компания JIUSHARK. Система охлаждения под названием JF13K Diamond состоит из широкого массивного радиатора, который соединяется с основанием посредством семи тепловых трубок. На радиатор устанавливаются два тонких (15 мм) вентилятора диаметром 120 мм. Оба вентилятора находятся в одной плоскости, параллельной плоскости материнской платы, способствуя охлаждению оперативной памяти и подсистемы питания за счёт интенсификации потока воздуха в этих областях — можно добиться снижения температуры на 10…20°C, отмечает ITHome со ссылкой на производителя.
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Для кулера заявлен теплоотвод до 265 Вт, что сравнимо с некоторыми готовыми системами жидкостного охлаждения. На разогнанном 14-нм Intel Core i9-11900K при частоте 4,5 ГГц и напряжении 1,3 В тепловыделение процессора достигло 217 Вт в тесте AIDA64 и кулер смог удержать температуру на отметке 85°C. При разгоне до 4,9 ГГц и увеличении тепловыделения до 251 Вт температура процессора достигла 100°C, однако до теплового троттлинга дело не дошло.
Габариты JF13K Diamond составляют 241×121×92 мм, вес 895 грамм. Комплектные вентиляторы работают на скорости до 1800 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 64,51 кубических футов в минуту (CFM) и давление до 1,71 мм вод ст. По информации EXPreview, кулер может быть установлен только на материнские платы формата Micro-ATX и ATX шириной 235 мм и более. Кроме того, кулер может помешать установке вентилятора на задней стенке корпуса.
На торговой площадке JD.com кулер появился по цене 269,9 китайских юаней, что по текущему курсу примерно равно 39 долларам США.
- Источники
- ITHome, EXPreview и Wccftech
- JIUSHARK, JD.com