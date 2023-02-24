И это при том, что Geekbench не использует основное достоинство процессоров.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

За несколько дней до публикации первых обзоров процессоров AMD Ryzen 7000X3D в Сеть продолжают попадать различные результаты флагманских Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, большинство как обычно появляются в базе данных Geekbench — там накануне снова наследил 7950X3D. Хотя в Geekbench основное достоинство процессоров 3D V-Cache остаётся невостребованным, в новом тесте 16-ядерный флагман отметился высокой одноядерной оценкой. Ему удалось обогнать Intel Core i9-13900K, сообщает VideoCardz, первенство в одноядерной производительности Intel удалось сохранить только благодаря модели KS с пиковой частотой 6,0 ГГц.

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Как показывает отчёт, 7950X3D набрал 2271 балл в одноядерном тесте и 24727 баллов в многоядерном, что намного лучше других оценок в базе Geekbench. При этом стоит напомнить, что 7950X3D не поддерживает полноценный разгон ядер, можно только активировать PBO и подкорректировать напряжения, статистика Geekbench по частоте ядер также подтверждает, что процессор работал в рамках спецификаций — максимальная частота приближалась к заявленным 5,7 ГГц.

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За последние дни появилось несколько новостей о внедрении производителями материнских плат в BIOS дополнительных оптимизаций и настроек для новых процессоров с 3D V-Cache, так что можно надеяться, что в конечном итоге производительность станет выше и с флагманами конкурента можно будет сравнивать не отдельные, а средние результаты.

Источники Geekbench VideoCardz