В Сети показался AMD Ryzen 9 7945HX — 16-ядерный флагман линейки Dragon Range, где представлены мощные чиплетные мобильные процессоры. Новинка прошла тест Geekbench 5 в составе ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 16, который, если верить отчёту, также оснащался 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, ноутбук был переключён в режим «Производительность». Оценка в однопотоке 2127 баллов соответствует таковой для настольных процессоров Ryzen 7000, в многопотоке процессор набрал 19403 балла — это конечно же меньше показателей настольного 16-ядерного 7950X, однако близко к показателям 12-ядерных настольных моделей: Ryzen 9 7900 набирает около 18-19 тыс. баллов, 7900X около 19,5-20,5 тыс. баллов.
реклама
В реальных сценариях для мобильного чипа многое будет зависеть от возможностей системы охлаждения, но уже понятно, что Ryzen 9 7945HX может конкурировать с настольными моделями AMD нового поколения. Что касается Intel, похоже, что процессор может составить конкуренцию супер-флагману Core i9-13980HX, последний набирает 2104 балла в однопотоке и 19883 балла в многопотоке, отмечает VideoCardz со ссылкой на базу данных Notebookcheck.
Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 7045 Dragon Range появятся в ближайшие дни, перед этим ожидается масса обзоров.
- Источники
- Geekbench
- VideoCardz и Notebookcheck