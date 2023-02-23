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Moleculo За пост начислено вознаграждение
GALAX начинает продажи новых комплектов DDR5 HOF PRO со скоростью до 8000 МТ/с
Комплект на 32 ГБ стоит в Китае 4499 юаней.
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GALAX начинает продажи анонсированных ранее комплектов высокоскоростной памяти DDR5 в серии HOF PRO, сообщает VideoCardz. Среди новинок парные комплекты со скоростью 7200 МТ/с, 7600 МТ/с и 8000 МТ/с общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Указанные скорости доступны через профили Intel XMP 3.0, упоминания о поддержке AMD EXPO нет и, как отмечают специалисты, такие скорости, вероятно, для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000 на сегодняшний день недостижимы.

Источник: GALAX

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К началу продаж GALAX обнародовала больше характеристик, так для модулей 7200 МТ/с заявлены задержки 36-36-46-116 при рабочем напряжении 1,45 В, для модулей 7600 МТ/с 36-36-46-122, а для самых быстрых 8000 МТ/с — 36-48-48-128. Для двух последних вариантов заявлено рабочее напряжение 1,5 В. Модули памяти HOF также должны обладать белой печатной платой, как и другие компоненты этой серии, но на сайте производителя встречаются изображения модулей и с чёрной платой. На китайской торговой площадке JD.com некоторые варианты комплектов уже появились, DDR5-8000 доступны по цене 4499 китайских юаней (примерно 652 доллара США), комплекты DDR5-7600 по цене 3299 китайских юаней (478 долларов США).

Источники
GALAX
JD.com
VideoCardz
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#ddr5 #оперативная память #galax
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