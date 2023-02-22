AMD выпустила драйвер Adrenalin версии 23.2.2, добавив поддержку Atomic Heart и Company of Heroes 3. Это унифицированный пакет, который поддерживает актуальные дискретные и интегрированные графические решения, компания вернулась к унифицированным выпускам с прошлой версией 23.2.1, которая стала доступна ровно неделю назад. За это время удалось исправить немало проблем: критические ошибки при включении трассировки лучей в Hitman 3, падение производительности в некоторых DirectX 11 играх на системах с видеокартами Radeon RX 6000 и процессорах Ryzen, отсутствие изображения на VR гарнитуре Valve Index при установке частоты обновления 144 Гц, что наблюдалось на видеокартах Radeon RX 7000.
реклама
Также новый драйвер устранил искажения окон приложений Netflix и Movies & TV при сворачивании, разворачивании и перемещении между дисплеями; проблемы с ограничением скорости кодирования до 100 Мбит/с; зависание системы с появлением окна для отправки отчёта об ошибках на системах с гибридной графикой.
Судя по списку известных проблем, AMD пока не удалось полностью решить вопрос с повышенным энергопотреблением Radeon RX 7000 в режиме ожидания на некоторых конфигурациях дисплеев, падения производительности при воспроизведении видео в ряде сценариев и сниженную производительность в VR. На видеокартах Radeon RX 6000 зафиксированы проблемы в недавнем ПК релизе Returnal в некоторых сценах при включении трассировки лучей; в FIFA 23 открытие золотых наборов может привести к критической ошибке; при переключении окон видео возможны кратковременные искажения на таких видеокартах, как Radeon RX 6700 XT.
- Источники
- AMD