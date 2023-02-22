Исправлены ошибки, в частности, в Hitman 3.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

AMD выпустила драйвер Adrenalin версии 23.2.2, добавив поддержку Atomic Heart и Company of Heroes 3. Это унифицированный пакет, который поддерживает актуальные дискретные и интегрированные графические решения, компания вернулась к унифицированным выпускам с прошлой версией 23.2.1, которая стала доступна ровно неделю назад. За это время удалось исправить немало проблем: критические ошибки при включении трассировки лучей в Hitman 3, падение производительности в некоторых DirectX 11 играх на системах с видеокартами Radeon RX 6000 и процессорах Ryzen, отсутствие изображения на VR гарнитуре Valve Index при установке частоты обновления 144 Гц, что наблюдалось на видеокартах Radeon RX 7000.

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Также новый драйвер устранил искажения окон приложений Netflix и Movies & TV при сворачивании, разворачивании и перемещении между дисплеями; проблемы с ограничением скорости кодирования до 100 Мбит/с; зависание системы с появлением окна для отправки отчёта об ошибках на системах с гибридной графикой.

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Судя по списку известных проблем, AMD пока не удалось полностью решить вопрос с повышенным энергопотреблением Radeon RX 7000 в режиме ожидания на некоторых конфигурациях дисплеев, падения производительности при воспроизведении видео в ряде сценариев и сниженную производительность в VR. На видеокартах Radeon RX 6000 зафиксированы проблемы в недавнем ПК релизе Returnal в некоторых сценах при включении трассировки лучей; в FIFA 23 открытие золотых наборов может привести к критической ошибке; при переключении окон видео возможны кратковременные искажения на таких видеокартах, как Radeon RX 6700 XT.

Источники AMD