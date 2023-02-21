Небольшой прирост производительности, но более высокая эффективность.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Завтра начинаются продажи ноутбуков на базе мобильной графики NVIDIA GeForce RTX 40 среднего и начального уровня. Младшие чипы могут стать отличной основой доступных игровых ноутбуков, предлагая высокую производительность и энергоэффективность, особенно, учитывая поддержку генерации кадров в DLSS 3. Что получилось на самом деле, можно оценить по первому обзору от китайского блогера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), сообщает Wccftech.

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Видеообзор появился на платформе Bilibili, он содержит подробную информацию о характеристиках видеокарт, а также довольно большой набор сравнительных тестов. Новинки серии RTX 40 были протестированы на эталонной платформе Lenovo с процессорами Raptor Lake-HX 13-го поколения, общая мощность платформы 225 Вт, из которых 140 Вт доступно видеокарте. Среди участников сравнения также был ноутбук Lenovo Y9000P с видеокартой RTX 3070 Ti мощностью TGP 150 Вт.

По средним показателям в бенчмарках 3DMark, RTX 4070 оказывается на 4% медленнее RTX 3070 Ti, RTX 4060 на 19,3% быстрее RTX 3060, а RTX 4050 на 37,3% быстрее RTX 3050 Ti. В зависимости от категории игр при разрешении 1080p RTX 4070 в среднем либо очень близка к RTX 3070 Ti, либо опережает её на значение до 4,3%. Только в одной игре RTX 4070 серьёзно уступила и это CS GO. Средняя производительность RTX 4060 составляет 90,6…92,2% от RTX 3070 Ti, а RTX 4050 — 72,9…79,6%. В 1440p ситуация несколько иная, в разных категориях игр модель RTX 4070 может быть равна RTX 3070 Ti, а может предлагать 96,1% её производительности, быстродействие моделей классом ниже ухудшилась примерно до 7%.

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Среди результатов интересное измерение зависимости производительности от мощности, так по данным рецензента, все три новинки выходят на пик производительности при мощности около 100 Вт, когда производительность RTX 3070 Ti стабильно увеличивается в диапазоне 80…150 Вт. Возникает вопрос, а нужно ли этим моделям до 140 Вт мощности.