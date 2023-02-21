В преддверии выхода ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 7045HX (Dragon Range) компания обновила маркетинговые материалы, добавив сравнение новинок с конкурентами, сообщает VideoCardz. Обозначение HX используют и AMD, и Intel, в обоих случаях для самых производительных мобильных процессоров. Более того, говорят, что в новом поколении AMD тоже использовала в серии HX тактику адаптации настольных процессоров для ноутбуков, тем самым впервые предложив для этого сегмента процессоры с количеством ядер более восьми.
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В маркетинговых материалах AMD сравнивает процессоры Dragon Range с существующей линейкой Intel Core 12-го поколения. Флагманский 16-ядерный Ryzen 9 7945HX противопоставляется i9-12900HX и 12900HK, демонстрируя относительно первого до 52% большую производительность в многопотоке Cinebench R23. В свою очередь, 8-ядерный Ryzen 7 7745HX рассматривается как конкурент моделям i7-12800HX, 12800H, 12700H, опережая последний на 25% в том же бенчмарке, а 6-ядерный Ryzen 5 7645HX в сравнительной таблице соседствует с моделями i5-12600HX, 12450HX, 12600H и 12500H, демонстрируя относительно последнего прирост в многопотоке до 9%. В однопотоке AMD указывает на преимущество от 2% до 7%.
Стоит упомянуть, что ноутбуки с процессорами серии 7045HX работали с более быстрой памятью DDR5-5200, тогда как ноутбуки Intel использовали DDR5-4800. Однако в сравнениях Ryzen 7 и Ryzen 5 процессоры Intel имели преимущество по общему количеству потоков. Также нельзя не отметить наличие опечаток в таблицах.
Что касается реальных рабочих нагрузок, Ryzen 9 7945HX быстрее i9-12900HX от 18% при работе с фотографиями в Adobe Photoshop до 169% при кодировании видео в HandBrake. В этих же приложениях прирост относительно Ryzen 9 6900HX прошлого поколения — 41% и 211% соответственно, а в играх — от 29% в Far Cry 6 до 62% в League of Legends.
Первые ноутбуки на базе серии процессоров AMD Ryzen 7045 должны появиться в этом месяце.
- Источники
- AMD
- VideoCardz