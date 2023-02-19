Основной разъём предназначен для горизонтальной установки.

На сайте компании GIGABYTE заметили появление множества новых материнских плат AMD и Intel, одна модель начального класса привлекла особое внимание ресурса ITHome — это AMD AM5 плата B650M C на базе чипсета B650. Интерес вызвали разъёмы M.2 для установки твердотельных накопителей, всего их три, в основном разъёме нет ничего необычного — он соединяется с центральным процессором, поддерживая накопители PCIe 4.0 x4 формата 2280 и 25110. А вот два дополнительных разъёма предлагают поддержку только PCIe 3.0 x1 и предназначены для вертикальной установки накопителей формата 2260, и то и другое сейчас редкость, отмечают в ITHome. Кроме того, в документации отмечается, что для установки потребуется адаптер и приобретается он отдельно.

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Что ещё может удивить на GIGABYTE B650M C, так это присутствие четырёх полноразмерных слотов PCIe для установки плат расширения. Основной, предназначенный для видеокарты, усилен и поддерживает PCIe 4.0 x16, а вот второстепенные — PCIe 3.0 x1. В остальном оснащение платы соответствует классу: подсистема питания построена по схеме 6+2+1 и охлаждается небольшим радиатором, печатная плата 6-слойная, на задней панели есть USB-C, также поддерживается подключение USB-C от фронтальной панели корпуса, в основном разъёме PCIe используется конструкция для лёгкой разблокировки PCIe EZ-Latch, возможна прошивка BIOS без установки процессора Q-Flash Plus, есть встроенный Wi-Fi модуль. Что касается оперативной памяти, поддерживаются модули DDR5 с профилями AMD EXPO и Intel XMP до DDR5-6400 в разгоне.

Источники GIGABYTE ITHome