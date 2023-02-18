GIGABYTE представила светлую версию GeForce RTX 4090 в своей фирменной линейке AERO, ориентированной на системы создателей контента и просто потребителей, которые предпочитают системы в светлой гамме. Модель GeForce RTX 4090 AERO OC 24G оснащается системой охлаждения WINDFORCE со всеми её преимуществами, в числе которых три надёжных вентилятора с графеновой смазкой и полу-пассивным режимом работы, большая испарительная камера с массивом из тепловых трубок, мощный бэкплейт с вентиляционным вырезом. К другим особенностям видеокарты относится наличие двойного BIOS, одна из прошивок ориентирована на более тихую работу, также разъём питания оснащён индикатором, который может сигнализировать о проблемах с питанием.
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Дизайн видеокарты сочетает серебристый и белый цвета с матовыми вставками, стилизованными под фрезерованный металл. На боковой поверхности видеокарты располагается переливающийся логотип с настраиваемой RGB подсветкой. На серебристом бэкплейте присутствуют надписи с названием компании и фирменной линейки. В комплекте с видеокартой поставляет кронштейн для защиты от перегиба, такой массивной модели с тяжёлой системой охлаждения он точно не помешает – видеокарта занимает около 4 слотов расширения, толщина 75 мм, в длину и высоту ускоритель занимает 342 мм и 150 мм соответственно.
Модель имеет небольшой заводской разгон до 2535 МГц по частоте в режиме Boost, комплектуется адаптером питания с одного 16-контактного на четыре 8-контактных разъёма, GIGABYTE рекомендует использовать для системы с GeForce RTX 4090 AERO OC 24G блок питания мощностью не менее 1000 Вт.
- Источники
- GIGABYTE