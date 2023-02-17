Но сильные стороны процессора, скорее всего, остались не задействованными.

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Timothy Dykes, Unsplash

Первые процессоры AMD Ryzen 7000X3D ожидаются в продаже 28 февраля, 12-ядерная модель Ryzen 9 7900X3D уже показалась в Ashes of the Singularity, теперь подоспел и более тяжёлый 16-ядерный 7950X3D — его результаты появились в более информативном бенчмарке Geekbench. Процессор тестировался на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E HERO с 32 ГБ памяти DDR5. Программное обеспечение посчитало, что дополнительным 3D V-Cache у процессора оснащён каждый чиплет, но это не так — только один. В общей сложности объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня для 7950X3D составляет 144 МБ.

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В одноядерном бенчмарке Ryzen 9 7950X3D набрал 2157 баллов, в многоядерном 21841 балл. По оценкам специалистов Wccftech, многоядерный результат примерно на 10% меньше чем у обычного 7950X. Хотя по спецификациям пиковые частоты у процессоров одинаковые, 7950X3D в тесте «не добрал» 200 МГц — на столько у него ниже базовая частота. Может сказываться ограничение по теплопакету, 120 Вт против 170 Вт у базовой модели.

Вряд ли какие-либо тестовые сценарии Geekbench используют 3D V-Cache, а это основное преимущество процессоров X3D, которое в играх и некоторых других приложениях должно обеспечить такой прирост, что чуть просевшую многопоточную производительность по ядрам никто и не заметит. Так AMD заявляла о 24% преимуществе над Intel Core i9-13900K в Horizon Zero Dawn.

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Источники Geekbench Wccftech