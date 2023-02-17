Энтузиасты заметили в базе данных Южнокорейского национального агентства радио-исследований заявку от компании AMD для регистрации новой печатной платы для будущих видеокарт. В то время как Radeon RX 7900 XTX основана на плате D702, а RX 7900 XT на D704, новая плата получила обозначение D707, объясняет VideoCardz, также отмечая, что данная плата регистрируется в семи различных вариациях, что может означать её широкое применение среди будущих моделей. Каких? Пока неизвестно.
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Третья плата может предназначаться для любого из будущих графических процессоров, возможно, в ближайшее время появится больше информации, на данный момент можно лишь предположить, что новая плата завершена и направляется в производство. Возможно, D707 будет использоваться и для потребительских и для профессиональных видеокарт, что может объяснять такое большое количество вариантов.
В скором времени состоится релиз видеокарт Radeon RX 7700 и RX 7600 для ноутбуков. Эти видеокарты используют графический процессор Navi 33, вполне вероятно, что следующие видеокарты для настольных ПК будут основаны не на Navi 32, а как раз-таки на Navi 33.
- Источники
- VideoCardz
- RRA