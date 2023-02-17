Внутри роутеров 4-ядерные процессоры.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

MSI представила новую линейку из трёх сетевых устройств для любителей онлайн-игр. Это игровые роутеры RadiX AXE6600 и AX6600, а также USB Wi-Fi сетевой адаптер AX1800. Линейка предназначена для создания быстрой домашней сети с минимальной задержкой и максимальной стабильностью сигнала. В частности, для этого роутеры оснастили 4-ядерным процессором Qualcomm с частотой до 1,8 ГГц и системой охлаждения на базе тепловых трубок и радиатора с графеновым покрытием. Главное отличие между моделями RadiX AXE6600 и AX6600 в поддержке Wi-Fi 6E, работу в диапазоне 6 ГГц поддерживает первая модель, вторая — нет.

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Роутеры получили по шесть подвижных антенн, а также интеллектуальную технологию AI QoS для приоритизации трафика и регулирования полосы пропускания. Для AI QoS доступно несколько предустановленных профилей и автоматический режим, на модели RadiX AXE6600 активность соответствующего профиля можно распознать по цвету RGB подсветки. Управление настройками сетевых решений доступно через веб-интерфейс или фирменные приложения: MSI Router и MSI Center.

Адаптер AX1800 позволит легко обновить сетевые возможности ПК или ноутбука до Wi-Fi 6 при подключении к USB3.2 Gen 1 разъёму, поддерживаются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц. Антенна адаптера подвижная, в комплекте поставляется стенд-удлинитель. Поддерживается шифрование WPA3.

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Источники MSI