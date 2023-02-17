MSI представила новую линейку из трёх сетевых устройств для любителей онлайн-игр. Это игровые роутеры RadiX AXE6600 и AX6600, а также USB Wi-Fi сетевой адаптер AX1800. Линейка предназначена для создания быстрой домашней сети с минимальной задержкой и максимальной стабильностью сигнала. В частности, для этого роутеры оснастили 4-ядерным процессором Qualcomm с частотой до 1,8 ГГц и системой охлаждения на базе тепловых трубок и радиатора с графеновым покрытием. Главное отличие между моделями RadiX AXE6600 и AX6600 в поддержке Wi-Fi 6E, работу в диапазоне 6 ГГц поддерживает первая модель, вторая — нет.
реклама
Роутеры получили по шесть подвижных антенн, а также интеллектуальную технологию AI QoS для приоритизации трафика и регулирования полосы пропускания. Для AI QoS доступно несколько предустановленных профилей и автоматический режим, на модели RadiX AXE6600 активность соответствующего профиля можно распознать по цвету RGB подсветки. Управление настройками сетевых решений доступно через веб-интерфейс или фирменные приложения: MSI Router и MSI Center.
Адаптер AX1800 позволит легко обновить сетевые возможности ПК или ноутбука до Wi-Fi 6 при подключении к USB3.2 Gen 1 разъёму, поддерживаются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц. Антенна адаптера подвижная, в комплекте поставляется стенд-удлинитель. Поддерживается шифрование WPA3.
- Источники
- MSI