Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Razer представила игровую клавиатуру BlackWidow V4 Pro с обновлённым диском управления
На диск можно назначить множество управляющих функций.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Razer представила новую версию полноразмерной игровой клавиатуры в линейке BlackWidow — это BlackWidow V4 Pro. Новая версия получила обновлённый диск управления, который является одной из ключевых особенностей клавиатуры. Диск можно использовать для решения множества задач, в частности, для быстрого запуска приложений и игр, масштабирования окон, прокрутки, переключения вкладок веб-браузера, даже для изменения размера кисти в графическом редакторе. Диск вращается в обе стороны и по умолчанию предлагает восемь предварительно настроенных профилей с привязкой различных действий, но с помощью фирменного программного обеспечения пользователи могут увеличить количество профилей до сотни. Переключение профилей реализовано удобно, достаточно нажать на диск, а его изменяющаяся подсветка позволит определить активный профиль.

Источник: Razer

реклама

Ещё больше возможности Razer BlackWidow V4 Pro расширяют макро-клавиши, слева от основной раскладки расположены пять макро-клавиш, которые можно использовать для активации сложных цепочек команд, которые настраиваются в программном обеспечении Razer Synapse или записываются прямо на лету. Ещё три макро-клавиши незаметно расположились на левом торце клавиатуры. Кроме этого, клавиатура оснащается элементами управления мультимедиа контентом: четыре кнопки и ролик-регулятор.

Razer BlackWidow V4 Pro доступна в двух вариантах, с разными механическими переключателями: Razer Green или Yellow. Первые обладают чёткой тактильной обратной связью, вторые линейные и обеспечивают плавное, тихое срабатывание. Оба варианта рассчитаны на 100 миллионов нажатий. Переключатели обладают прозрачным корпусом, позволяя синхронизируемой подсветке Razer Chroma RGB светить ярче. Подсветкой оснащена каждая клавиша, также 38 зон подсветки находится в нижней части клавиатуры.

Источник: Razer

Среди других особенностей: подставка для запястий из мягкой искусственной кожи с магнитным креплением; верхняя часть корпуса из алюминиевого сплава 5052, частота опроса до 8000 Гц, два слоя звукопоглощающей пены внутри корпуса и стабилизаторы для улучшения акустических свойств при наборе текста. Рекомендованная цена за рубежом 229,99 долларов США или 269,99 евро.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке


Источники
Razer
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#razer #razer blackwidow
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая геймерская мышка Razer Viper Mini Signature Edition за $280 будет весить всего 49 грамм
Энтузиаст собрал огромную функциональную механическую клавиатуру
Razer представляет свою игровую мышь весом 49 грамм и ценой 280 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
10
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
5
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
10
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
9
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
11
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
7
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
1

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
65
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
24
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
36
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
46
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
13
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
24
О GeForce GTX 760 в 2023 году
9

Сейчас обсуждают

warmuza
10:10
аффтор = менеджер ситилинка?
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
VermeeY
10:09
Рекомендую отказаться от китайских китайцев сделанных в китае на нормальный смартфон - Apple iPhone.
Oppo разблокирует ввезенные в РФ серыми методами и купленные потребителями смартфоны OnePlus 11
Олег Попов
10:08
ага, если точнее то после третьего квартала 24 года, а это почти два года, а там можно тоже не брать и говорить нафига я буду 5000ную брать если через примерно год -два выйдет 6000ная, и еще́ круче б...
В сети появилась уникальная коллекционная GeForce RTX 4090 Need For Speed
swr5
10:08
Ха-ха-ха! Хотят от Пакостьсофта логики. Да его везде нужно обходить за 5 км, это вампир живущий на крови своих глупых адептов.
5 шагов, чтобы консоли Xbox снова стали великими
VermeeY
10:02
Не понял, а почему не на топовых KFA2 GeForce RTX 4090 HOF или MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, а на цыганской GameRock с ее свистоперделками ?
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
Анна Сепп
10:01
Если на высшем государственном уровне поставили задачу воевать с врагами до победы, значит, должно быть всё необходимое для этого! Есть конкретные люди, которые отвечают за снабжение армии боеприпас...
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
hiveliberty
09:58
Надо еще 5 новостей запостить, чтобы наверняка
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Transformator11
09:56
Твой телик тупо берёт два кадра и смешивает их, а ни рисует новый кадр.
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Transformator11
09:55
Да они и RX7000 обойдут тогда.
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Владимир Хосроев
09:48
Дура ты,он сам ( Пригожин )об этом говорит и видео полно.
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем