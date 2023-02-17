На диск можно назначить множество управляющих функций.

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Razer представила новую версию полноразмерной игровой клавиатуры в линейке BlackWidow — это BlackWidow V4 Pro. Новая версия получила обновлённый диск управления, который является одной из ключевых особенностей клавиатуры. Диск можно использовать для решения множества задач, в частности, для быстрого запуска приложений и игр, масштабирования окон, прокрутки, переключения вкладок веб-браузера, даже для изменения размера кисти в графическом редакторе. Диск вращается в обе стороны и по умолчанию предлагает восемь предварительно настроенных профилей с привязкой различных действий, но с помощью фирменного программного обеспечения пользователи могут увеличить количество профилей до сотни. Переключение профилей реализовано удобно, достаточно нажать на диск, а его изменяющаяся подсветка позволит определить активный профиль.

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Ещё больше возможности Razer BlackWidow V4 Pro расширяют макро-клавиши, слева от основной раскладки расположены пять макро-клавиш, которые можно использовать для активации сложных цепочек команд, которые настраиваются в программном обеспечении Razer Synapse или записываются прямо на лету. Ещё три макро-клавиши незаметно расположились на левом торце клавиатуры. Кроме этого, клавиатура оснащается элементами управления мультимедиа контентом: четыре кнопки и ролик-регулятор.

Razer BlackWidow V4 Pro доступна в двух вариантах, с разными механическими переключателями: Razer Green или Yellow. Первые обладают чёткой тактильной обратной связью, вторые линейные и обеспечивают плавное, тихое срабатывание. Оба варианта рассчитаны на 100 миллионов нажатий. Переключатели обладают прозрачным корпусом, позволяя синхронизируемой подсветке Razer Chroma RGB светить ярче. Подсветкой оснащена каждая клавиша, также 38 зон подсветки находится в нижней части клавиатуры.

Среди других особенностей: подставка для запястий из мягкой искусственной кожи с магнитным креплением; верхняя часть корпуса из алюминиевого сплава 5052, частота опроса до 8000 Гц, два слоя звукопоглощающей пены внутри корпуса и стабилизаторы для улучшения акустических свойств при наборе текста. Рекомендованная цена за рубежом 229,99 долларов США или 269,99 евро.

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Источники Razer