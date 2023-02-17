Похоже, инженеры графического подразделения Intel всеми силами стремятся завоевать расположение пользователей. За последние месяцы видеокарты Intel Arc преобразились после нескольких «мощных» выпусков драйверов, повышающих производительность, а теперь в компании стремятся раньше всех выпустить драйвера с оптимизациями для новых релизов. Так недавно Intel опередила конкурентов, первой представив драйвер с поддержкой Hogwarts Legacy и, судя по всему, игра на видеокартах Arc работает вполне неплохо. Теперь компания выпускает бета-драйвер 31.0.101.4125, добавив в него поддержку сразу пяти проектов, горячих новинок и ближайших релизов:
- Company of Heroes 3
- The Settlers: New Allies
- Atomic Heart
- Wild Hearts
- Like A Dragon: Ishin!
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С новым выпуском Intel продолжает делать акцент на большом экономическом преимуществе модели Arc A750 над GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Подсчёты Intel показывают, что с новым драйвером модель до 75% лучше по показателю FPS/$ в The Settlers: New Allies и до 65% лучше в Returnal. Этому способствовало и недавнее официальное снижение рекомендованной цены адаптера.
Список исправленных проблем пуст, всё-таки это бета драйвер, остаётся надеяться, что новых проблем он не прибавит. Дополнительно стоит отметить, что драйвер предназначен не только для дискретных видеокарт Arc, но и DG1, а также интегрированных решений Intel Core 13-, 12- и 11-го поколений.
- Источники
- Intel
- Intel Arc Graphics