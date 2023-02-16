AMD Ryzen 9 7900X3D замечен в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity (AotS), в котором он был протестирован вместе с видеокартой GeForce RTX 4090. Это один из трёх процессоров Zen 4 для настольных ПК с увеличенным объёмом кэш-памяти 3-го уровня 3D V-Cache, конкретно 7900X3D — 12-ядерный процессор с общим объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 140 МБ, максимальной частотой 5,6 ГГц. На данный момент в базе AotS появилось три записи, где система набрала от 8900 до 9100 баллов с предустановками Crazy 1080p.
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Данные AotS плохо подходят для сравнения, да ещё и предустановки выбраны не самые распространённые, с графическим API DirectX 11. Пока Ryzen 9 7900X3D никаких чудес не демонстрирует, оценку вообще нельзя назвать высокой, возможно, тестируемая платформа имела какие-то проблемы. В базе можно встретить результаты похожих систем с Intel Core i9-13900K, оценки разнятся, например, одна из них получила 10600 баллов.
Процессоры AMD Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D в продаже ожидаются 28 февраля, ещё одна 8-ядерная модель Ryzen 7 7800X3D появится в апреле. Вероятно, что результаты AotS получены от одного из рецензентов, которые сейчас занимаются тестированием платформ и написанием обзоров, а значит в ближайшие дни возможно появление более интересных утечек.
- Источники
- Ashes of the Singularity
- VideoCardz