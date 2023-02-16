Выясняется это только сейчас, когда в Сети появилось множество жалоб владельцев на коррозию. Более того, для материнской платы были выпущены дополнительные медные водоблоки, что указывает на несогласованность в выборе материалов между производителями.

Markus Spiske, Unsplash

Профильные СМИ стали сообщать о множестве жалоб на коррозию от владельцев материнских плат ASUS ROG Z690 Formula с предустановленным водоблоком EK CrossChill III для охлаждения подсистемы питания. Материнская плата была выпущена около года назад, но похоже, что только сейчас количество сообщений достигло нужной отметки, чтобы информация вырвалась из профильных форумов на поверхность.

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Из отчёта ресурса TechPowerUp становится понятно, что проблема заключается в выборе материалов. Материалом предустановленного водоблока, вероятно, является алюминий и это нигде не уточнялось. Ничего не подозревая, пользователи подключали материнскую плату к контуру, где использовались компоненты из меди, что приводило к электрохимической коррозии. Более того, дополнительные водоблоки, выпущенные EK для данной материнской платы, были медными. В частности, EK-Quantum Momentum² VRM Bridge ROG, несовместимость которого, как и других медных компонентов, с материнской платой ASUS ROG Z690 Formula подтверждена компанией EK одному из владельцев.

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В заявлении также говорится, что компании EK и ASUS работают над решением и «…Компания ASUS готовит равноценную замену гибридного охлаждения VRM для всех, кто пострадал от этой проблемы. За дополнительной информацией обращайтесь в местную службу поддержки ASUS…». TechPowerUp также приводит несколько снимков последствий коррозии, в одном из случаев было достаточно 10 недель, чтобы внутренняя часть блока VRM покрылась значительным слоем осадка, а поверхность начала разрушаться.