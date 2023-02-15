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В числе нововведений Firefox 110 изоляция процессов GPU и блокировка сторонних модулей
Исправлены уязвимости, повышена производительность.
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Накануне Mozilla выпустила значительное обновление Firefox 110. Веб-браузер пытается не отставать по цифрам в версии от конкурента и, что немаловажно для ряда пользователей, продолжает поддерживать устаревшие операционные системы Windows 7 и 8.1, в то время как Chromium 109 официально является для них последней рабочей сборкой. Обновление устраняет 19 уязвимостей, в числе которых есть те, что получили высокий рейтинг опасности, а также добавляет браузеру долгожданный механизм защиты — изоляцию процессов графического процессора. Работает ли новый механизм можно проверить на служебной странице about:support, достаточно найти параметр GPU Process Sandbox Level и убедиться, что его значение больше нуля, объясняет gHacks.

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Ещё одной полезной функцией, направленной на защиту браузера и повышение стабильности, является возможность блокировать сторонние модули. Список модулей доступен на служебной странице about:third-party, здесь же можно отключить ненужные, для применения настроек браузер потребуется перезагрузить.

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Среди других изменений, важных для рядового пользователя, можно отметить появившуюся возможность импорта закладок, истории просмотра и паролей из браузеров Opera, Opera GX, Vivaldi, Edge, Chrome и Safari. Далее, на macOS и Linux включили ускорение Canvas2D на графическом процессоре, на всех операционных системах повысилась производительность WebGL, в Windows 10 и 11 поддержка наложения аппаратно декодированного видео теперь не ограничивается графическими процессорами Intel, наконец, сочетания клавиш Ctrl+Backspace и Ctrl+Del можно использовать для очистки даты и времени в полях ввода.

Источники
Mozilla
gHacks
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#mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
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