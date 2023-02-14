А также починить сюжетный квест.

Kasun Asanka, Unsplash

«Некст ген» версия The Witcher 3 после ряда патчей всё ещё страдает от различных проблем с производительностью, но разработчики из CD Project RED не намерены мириться с таким положением дел и продолжают активно работать над решением проблем и улучшением производительности, как на настольных ПК, так и на игровых консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, где наблюдаются некоторые проблемы в режиме «Производительность». Что касается версии для ПК, будущие исправления должны повысить и стабилизировать производительность игры в DirectX 12, оптимизировать использование ядер процессора, устранить ряд критических ошибок, сообщает OC3D со ссылкой на официальный форум.

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Также в списке задач на следующий патч находится улучшение глобального освещения с трассировкой лучей и теней, которые на данный момент могут внезапно пропадать и появляться в зависимости от положения камеры. Также ведутся работы над затенением Ambient Occlusion и восстановлением работоспособности квеста «Подготовка к битве» (англ. Battle Preparations). В настоящее время неизвестно, когда CD Projekt Red планирует выпустить новые исправления и насколько они повлияют на производительность игры.