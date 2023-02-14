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Microsoft внедрила в WSL поддержку аппаратного ускорения на графическом процессоре
Поддерживаются приложения, использующие VAAPI, в частности, FFmpeg и GStreamer.
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Microsoft расширяет типы рабочих нагрузок, которые могут быть ускорены графическим процессором в подсистеме Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux, WSL) — накануне компания объявила о внедрении в WSL поддержки аппаратного ускорения видео на графических процессорах с поддержкой D3D12, теперь в WSL возможно аппаратное кодирование и декодирование видео. Работа была проделана в рамках Mesa, аппаратное ускорение доступно для приложений, использующих VAAPI, в их числе набор библиотек для преобразования аудио и видео файлов FFmpeg, фреймворк GStreamer, отмечает Phoronix.

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Поддержка аппаратного ускорения на графическом процессоре требует установки современного набора драйверов Mesa версии 22.2 или 22.3, в зависимости от необходимых возможностей VAAPI. К версиям драйверов и оборудованию хостовой системы тоже есть определённые требования: поддерживаются видеокарты AMD Radeon RX серии 5000 и новее, требуются драйвера Adrenalin от версии 23.3.1. На платформах Ryzen 4000 и более новых поддержку ускорения планируют реализовать к марту этого года. В случае NVIDIA потребуются видеокарты GeForce GTX 10 серии, RTX 20 серии или более новые, заявлена поддержка для профессиональных серий Quadro RTX и NVIDIA RTX, потребуется версия драйвера не ниже 526.47. Что касается Intel, с драйверами версии 31.0.101.4032 и новее ускорение на графическом процессоре должно поддерживаться интегрированной графикой Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake, дискретной DG1 и Arc Alchemist.

Источники
Microsoft
Phoronix
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#microsoft #windows #linux
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