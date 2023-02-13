В то время как продажи ноутбуков на базе высокопроизводительных дискретных графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 40 уже начались, решения среднего и начального класса, использующие в основе RTX 4070, 4060 и 4050, ожидаются только к 22 февраля. Однако в Сети уже появился первый обзор ноутбука на базе дискретной RTX 4060, сообщает VideoCardz, китайский YouTube-канал 中正评测 подробно рассказал о ноутбуке ThunderRobot Zero, который также основан на процессоре Intel Core i9-13900HX.
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Конкретно в данном ноутбуке была установлена полноценная версия RTX 4060 с энергопотреблением до 140 Вт при работе технологии NVIDIA Dynamic Boost и максимальной частотой графического процессора до 2,37 ГГц — используется чип AD107, который предлагает 3072 CUDA ядра. Видеопамяти 8 ГБ — это GDDR6 с общей шиной 128 бит.
Рецензент провёл множество тестов в синтетических бенчмарках и играх, по результатам которых можно сказать об уверенном превосходстве мобильной RTX 4060 (140 Вт) над предшественником в лице RTX 3060, преимущество достигало. Более того, видеокарта отказалась быстрее даже настольной RTX 3060 12 ГБ, и зачастую выступала на уровне мобильной RTX 3070 Ti. Но поскольку сравниваются ноутбуки с разными платформами, сложно точно определить, каков вклад видеокарты в каждом случае результате. Например, в CS GO преимущество над ноутбуком с RTX 3060 составляет 75%, но он основан на процессоре Core i7-12700H.
В целом, RTX 4060 (140 Вт) создаёт впечатление отличного варианта для игр в разрешении 1080p с высоким качеством текстур, что позволяют 8 ГБ видеопамяти, отмечают в VideoCardz. Впрочем, по результатам, для 1440p карта тоже вполне годится.
- Источники
- 中正评测, YouTube
- VideoCardz