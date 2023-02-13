Но от него всё ещё можно избавиться.

По сообщению Deskmodder, водяной знак на рабочем столе Windows 11 о несоответствии конфигурации системы требованиям «Требования к системе не соблюдены…» внедряется в тестовые сборки 22621 и, вероятно, в дальнейшем попадёт в очередное обновление Windows 11 22H2. Как отмечает Neowin, со времён первого выпуска Windows 11 требования практически не изменились, за исключением того, что список поддерживаемых процессоров был расширен примерно через месяц после общедоступного выпуска обновления Windows 11 22H2. Но владельцев старых систем порадовать нечем, список был расширен новыми сериями процессоров AMD и Intel.

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Пугаться появления водяного знака не стоит, известны способы избавиться от надоедливой надписи, они по-прежнему сохраняют актуальность, объясняет Neowin. Одна из инструкций опубликована самой Microsoft, в ней объясняется, как с помощью групповых политик можно отключить уведомление на рабочем столе — метод можно использовать на тех редакциях Windows, где имеется оснастка для управления групповыми политиками.

Источники Deskmodder и Neowin