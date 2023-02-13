Завтра Microsoft выпустит очередной набор обновлений для поддерживаемых операционных систем Windows, на этот раз без обновлений для Windows 7 и Windows 8.1 — их поддержка завершена. Также компания планирует отключить устаревший веб-браузер Internet Explorer 11 на большинстве устройств под управлением Windows 10, сообщает gHacks, отмечая, что это может доставить проблемы пользователям и организациям, которые всё ещё полагаются на браузер при решении каких-либо задач.
реклама
Для отключения Internet Explorer 11 в Microsoft подготовили неожиданный тактический ход, обновление поступит не через «Центр обновления» Windows, как этого можно было бы ожидать, изменения будут заложены в очередное обновление для браузера Microsoft Edge и после применения отменить их не получится, объясняют специалисты. Ярлыки Internet Explorer 11 не будут удалены сразу, но при попытке запуска браузера будет открываться Microsoft Edge, в который встроен режим совместимости для загрузки тех веб-страниц, которые полагаются на какие-то специфичные для Internet Explorer технологии. Задача окончательно подчистить хвосты за устаревшим браузером будет возложена на июньское обновление Windows.
Internet Explorer 11 останется доступным в некоторых выпусках Windows 10, например, выпусках на канале долгосрочного обслуживания (Long Term Servicing Channel, LTSC), также браузер останется в Windows Server и старых версиях Windows, поддержка которых завершена.
- Источники
- gHacks