На большинстве устройств под управлением Windows 10.

Завтра Microsoft выпустит очередной набор обновлений для поддерживаемых операционных систем Windows, на этот раз без обновлений для Windows 7 и Windows 8.1 — их поддержка завершена. Также компания планирует отключить устаревший веб-браузер Internet Explorer 11 на большинстве устройств под управлением Windows 10, сообщает gHacks, отмечая, что это может доставить проблемы пользователям и организациям, которые всё ещё полагаются на браузер при решении каких-либо задач.

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Для отключения Internet Explorer 11 в Microsoft подготовили неожиданный тактический ход, обновление поступит не через «Центр обновления» Windows, как этого можно было бы ожидать, изменения будут заложены в очередное обновление для браузера Microsoft Edge и после применения отменить их не получится, объясняют специалисты. Ярлыки Internet Explorer 11 не будут удалены сразу, но при попытке запуска браузера будет открываться Microsoft Edge, в который встроен режим совместимости для загрузки тех веб-страниц, которые полагаются на какие-то специфичные для Internet Explorer технологии. Задача окончательно подчистить хвосты за устаревшим браузером будет возложена на июньское обновление Windows.

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Internet Explorer 11 останется доступным в некоторых выпусках Windows 10, например, выпусках на канале долгосрочного обслуживания (Long Term Servicing Channel, LTSC), также браузер останется в Windows Server и старых версиях Windows, поддержка которых завершена.

Источники gHacks