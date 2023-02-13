Инженерные образцы начнут выпускать только к осени.

Твердотельных накопителей SSD M.2 PCIe Gen5 всё ещё нет в массовой доступности, хотя платформы с поддержкой решений нового поколения появились уже достаточно давно. Единственный на сегодняшний день производитель, начавший продажи новых накопителей, японская компания CFD Gaming. От других крупных производителей пока никаких новостей, а было бы интересно узнать хотя бы приблизительные планы по выпуску новых продуктов. Некоторая информация была озвучена компанией Silicon Motion на глобальном форуме инноваций в индустрии памяти, который проходит в Шеньчжене, как сообщает ITHome, производитель представил новый контроллер для SSD и озвучил планы по срокам производства.

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Согласно опубликованному плану, Silicon Motion разработала два контроллера для твердотельных накопителей PCIe Gen5 потребительского сегмента — SM2508 и SM2504XT. Первая модель уже упоминалась в новостях ранее, по производительности SM2508 относится к верхнему сегменту, использует техпроцесс 12 нанометров (нм), поддерживает 8-канальную флэш-память, буфер DDR4-3200. Инженерные образцы SM2508 выпускаются с января этого года, а массовое производство накопителей на его основе ожидают в конце первого квартала.

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Контроллер SM2504XT относится к массовому сегменту, он положительно выделяется относительно верхнего решения производством по нормам 7-нм, но поддерживает только 4-канальную флэш-память, для буфера есть поддержка DDR4-3600. Производство инженерных образцов SM2504XT запланировано на сентябрь. Похоже, что твердотельные накопители массового сегмента начнут появляться только во второй половине 2023 года.