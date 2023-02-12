Большое количество настроек для изменения в реальном времени.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В новом видео на своём YouTube канале известный немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) под псевдонимом der8auer показал лабораторию Intel OC и платформы, на которых инженеры компании тестируют процессоры и другое оборудование. Как и можно было ожидать, в лаборатории собраны не только уникальные аппаратные решения, например, позволяющие быстро заменять мобильные процессоры, но и программные — позволяющие быстро, удобно и точно регулировать настройки работы каждого процессора. Так в арсенал инженера лаборатории входит утилита под названием Intel ROC (Real-Time OverClocking), кратко её можно описать как продвинутый аналог Intel XTU.

Пример интерфейса программы и рекордный разгон Core i9-13900HK. Источник: der8auer, YouTube

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В сочетании с тестовой инженерной платформой Intel ROC открывает прямой доступ ко множеству параметров как процессора, так и платформы в целом, позволяет отслеживать и изменять их в реальном времени. Например, можно в пару кликов свободно изменять рабочие частоты отдельных типов ядер в гибридных процессорах Intel. Хартунг наглядно показал мобильную платформу с возможностью быстрой замены процессоров и собственноручно попробовал разогнать Core i9-13900HK до 6,0 ГГц по всем ядрам, но стабильным процессор оставался до частоты 5985 МГц, надо отметить, что для ноутбучного процессора это является внушительным показателем.

Ожидаемо, доступ к Intel ROC обычным пользователям закрыт, для них есть Intel XTU, его возможности куда меньше, но со своей задачей по разгону процессоров он более чем справляется.

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