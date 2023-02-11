Hogwarts Legacy оказалась довольно требовательной и после релиза в Сети полно обсуждений производительности игры на тех или иных конфигурациях. Первые тесты дали понять, что видеокарты уровня GeForce RTX 3060 Ti достаточно для 1080p и 1440p при высоких настройках и трассировке лучей, нагрузка от которой компенсируется масштабированием, но с максимальным уровнем качества. Что до бюджетного гейминга, YouTube блогер RandomGaminginHD показал, что при особом желании поиграть можно даже на GTX 750 Ti. Теперь блогер проверил, насколько Hogwarts Legacy под силу интегрированной графике.
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Мини-ПК на базе AMD Ryzen 9 6900HX, Radeon 680M и 16 ГБ DDR5-4800 справляется с большим трудом, все графические настройки на минимуме, включено масштабирование FSR 2 уровня Ultra Performance — при разрешении рендеринга 360p получаем на выходе 1080p. На графику без слёз не взглянешь, но в открытых локациях замка удалось добиться среднего FPS около 49 кадров в секунду. Остаётся надеяться на улучшения в будущих обновлениях, сейчас игра на многих конфигурациях подтормаживает, есть фризы и FPS по редким событиям ощутимо падает. Интегрированное решение не исключение, но блогер смог улучшить ситуацию, ограничив FPS на уровне 30 кадров в секунду.
На AMD Ryzen 5 2400G, Vega 11 и DDR4-3200 производительность ожидаемо хуже, средний FPS около 33, фризы уже наблюдаются не только в динамичных сценах, но и просто при перемещении по локациям замка. Что также не удивляет, интегрированной графики UHD730 в Intel Core i3-12300 недостаточно даже для комфортного созерцания местной архитектуры и поиска котиков — 18 FPS в среднем.
- Источники
- RandomGaminginHD, YouTube