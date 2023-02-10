Можно не устанавливать сторонние приложения.

Sunrise King, Unsplash

Похоже, что Microsoft намеревается реализовать в Windows 11 встроенные возможности управления RGB подсветкой без установки сторонних приложений. Официально об этом ещё ничего не известно, но интерфейс для настройки подсветки нашли в недавней предварительной сборке Windows 11 на канале Dev Channel (25295), сообщает Neowin со ссылкой на Twitter* блогера @thebookisclosed. Настройки скрыты от широкой публики и для их активации потребуется сторонняя утилита от энтузиастов под названием ViveTool, больше о ней можно узнать в репозитории разработчиков на GitHub.

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После активации настройки RGB появятся в разделе «Персонализация», доступен выбор цвета и яркости, ряда определённых динамических эффектов, их скорости, можно настроить синхронизацию цветов подсветки и темы Windows. Также здесь находится список поддерживаемых устройств, подключённых к ПК. Поскольку официально о внедрении панели управления RGB подсветкой не объявлено, сроки реализации и приоритет обновления неизвестны.

Источники @thebookisclosed, Twitter* Neowin * заблокирован в РФ