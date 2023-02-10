Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В предварительной сборке Windows 11 появилась возможность настраивать RGB подсветку
Можно не устанавливать сторонние приложения.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
Sunrise King, Unsplash

Похоже, что Microsoft намеревается реализовать в Windows 11 встроенные возможности управления RGB подсветкой без установки сторонних приложений. Официально об этом ещё ничего не известно, но интерфейс для настройки подсветки нашли в недавней предварительной сборке Windows 11 на канале Dev Channel (25295), сообщает Neowin со ссылкой на Twitter* блогера @thebookisclosed. Настройки скрыты от широкой публики и для их активации потребуется сторонняя утилита от энтузиастов под названием ViveTool, больше о ней можно узнать в репозитории разработчиков на GitHub.

Источник: @thebookisclosed, Twitter*

реклама

После активации настройки RGB появятся в разделе «Персонализация», доступен выбор цвета и яркости, ряда определённых динамических эффектов, их скорости, можно настроить синхронизацию цветов подсветки и темы Windows. Также здесь находится список поддерживаемых устройств, подключённых к ПК. Поскольку официально о внедрении панели управления RGB подсветкой не объявлено, сроки реализации и приоритет обновления неизвестны.

Источники
@thebookisclosed, Twitter*
Neowin
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Windows 11 собирает огромное количество телеметрии о вашем компьютере по сравнению с Windows XP
Microsoft и Adobe объявили, что браузер Edge будет использовать Acrobat для открытия PDF-файлов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
24
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
11
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
9
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
16
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
1
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
28
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
35
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
4
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
34
Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
14
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
7
Стоит ли покупать Xbox series X
16
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
22
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26

Сейчас обсуждают

хахахер
16:56
в 2021г сказали нато надо вернуться к состоянию на 1997г
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
[I_Ran_Past]
16:55
Холоп штатов просит не верить )))
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
ffe
16:52
>>отвлекаемся от негативных новостей --- Хм... Специально заглянул в телек, на дзен и прочие подборки - новости сплошь позитивные. Россия кругом побеждает и вот-вот будет править миром. Коллективный з...
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
хахахер
16:51
Нет никаких ДНР и ЛНР,эти области давно к России присоединились,ещё в том году осенью
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
Nutty8703
16:51
Есть общепризнанные границы 1991 года... Не нужно верить в роспропаганду...
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
LastAtlant
16:51
Ну как, заходил вчера на работе в комнату к айтишникам, они там шпилятся... в игру конечно
Студия GamesVoice собирает средства на русскую озвучку Hogwarts Legacy
хахахер
16:50
просто перегруппировка войск,а не сдача
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
boris558
16:49
В России никого и поетому диктатор сидит на троне 24 года.
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
хахахер
16:48
украина скоро падёт сама.Там уже всё всу разбили по бахмутом
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
[IRanPast]
16:48
Курская АЭС-2 первая закладка 17-й год, открытие в 23 году
Правительство ЮАР объявило режим национального бедствия из-за ситуации в энергетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем