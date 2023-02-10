Возможно, тестировали инженерный образец.

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На неделе в базе данных бенчмарка V-Ray отметился процессор Intel для рабочих станций нового поколения, 24-ядерная и 48-поточная модель Xeon W7-3455 опередила решения прошлых лет с большим количеством ядер, но уступила 24-ядерному AMD Ryzen Threadripper PRO 5000-серии. Неизвестно, насколько результаты бенчмарка отражают реальную расстановку сил и тестировался ли финальный образец процессора. Так или иначе, накануне появилась ещё одна возможность предварительно оценить производительность новой линейки Intel — в базе данных Geekbench появился результат 24-ядерного W7-2495X, сообщает VideoCardz.

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Среди отличий между новыми сериями W-3000 и W-2000: максимальное количество ядер, конструкция, объём кэш-памяти, количество поддерживаемых каналов памяти и линий PCIe. Что интересно, Xeon W7-3455 и W7-2495X имеют не только одинаковое количество ядер, но и частоты, если верить слухам. Причём в обоих случаях тестовое ПО зафиксировало максимальную частоту 4,6 ГГц вместо 4,8 ГГц, о которых говорили инсайдеры, так что процессор может являться инженерным образцом и не показывать полную производительность.

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Тестировался W7-2495X в составе системы со 128 ГБ DDR5. Процессор набрал 1497 баллов в однопоточном режиме и 24685 баллов в многопоточном. С одной стороны, довольно мало, типичные оценки Core i9-13900K составляют около 2200 и 25000 баллов соответственно, а из его 24 ядер 16 эффективные и не имеют Hyper-Threading. С другой стороны, потенциальный конкурент AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX показывает приблизительно те же оценки, хотя разброс в базе данных Geekbench довольно большой и отдельные результаты 5965WX могут быть существенно выше. Презентация новых Intel Xeon запланирована на 15 февраля.

Источники Geekbench VideoCardz