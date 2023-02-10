Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Intel Xeon W7-2495X впервые отметился в Geekbench и не смог опередить Core i9-13900K
Возможно, тестировали инженерный образец.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

На неделе в базе данных бенчмарка V-Ray отметился процессор Intel для рабочих станций нового поколения, 24-ядерная и 48-поточная модель Xeon W7-3455 опередила решения прошлых лет с большим количеством ядер, но уступила 24-ядерному AMD Ryzen Threadripper PRO 5000-серии. Неизвестно, насколько результаты бенчмарка отражают реальную расстановку сил и тестировался ли финальный образец процессора. Так или иначе, накануне появилась ещё одна возможность предварительно оценить производительность новой линейки Intel — в базе данных Geekbench появился результат 24-ядерного W7-2495X, сообщает VideoCardz.

Источник: Geekbench

реклама

Среди отличий между новыми сериями W-3000 и W-2000: максимальное количество ядер, конструкция, объём кэш-памяти, количество поддерживаемых каналов памяти и линий PCIe. Что интересно, Xeon W7-3455 и W7-2495X имеют не только одинаковое количество ядер, но и частоты, если верить слухам. Причём в обоих случаях тестовое ПО зафиксировало максимальную частоту 4,6 ГГц вместо 4,8 ГГц, о которых говорили инсайдеры, так что процессор может являться инженерным образцом и не показывать полную производительность.

Источник: Geekbench
рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Тестировался W7-2495X в составе системы со 128 ГБ DDR5. Процессор набрал 1497 баллов в однопоточном режиме и 24685 баллов в многопоточном. С одной стороны, довольно мало, типичные оценки Core i9-13900K составляют около 2200 и 25000 баллов соответственно, а из его 24 ядер 16 эффективные и не имеют Hyper-Threading. С другой стороны, потенциальный конкурент AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX показывает приблизительно те же оценки, хотя разброс в базе данных Geekbench довольно большой и отдельные результаты 5965WX могут быть существенно выше. Презентация новых Intel Xeon запланирована на 15 февраля.

Источники
Geekbench
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #intel xeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Sapphire Rapids Xeon могут потреблять более 900 Вт в бенчмарке Cinebench R23
24-ядерный процессор Intel Xeon W7-2495X в Geekbench отстаёт от Core i9-13900K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
19
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
10
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
5
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
+
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
27
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
В Иране сообщили о трёхкратном увеличении экспорта вооружений за прошлый год
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
34
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
8
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
25
Стоит ли покупать Xbox series X
9

Сейчас обсуждают

Neshesha
11:00
Ну так давай, докажи. И чегой-то у тебя все девочками становятся? Бот сломался?) несите другого
Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
10:58
Быстрее копипасть, быстрее, пока не забаняли!
Военный эксперт: F-16 по зубам нашим Су-30СМ и Су-35, а против МиГ-31БСМ вообще нет шансов
warmuza
10:58
даже видеокарты дешевеют каждый день, жысь налаживается
Депутат Госдумы нашёл в фильме «Чебурашка» пропаганду нетрадиционных ценностей
Алексей Обухов
10:55
Интел уже начинает причмокивать у амд, а скоро вообще начнется горловое пение
Новые процессоры AMD смогут составить нормальную конкуренцию Core 13-го поколения
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
10:55
Как неожиданно: обвинили и в препятствовании свободе слова
Конгрессмен предупредил уволенное руководство Twitter о сборе доказательств для ареста
-=metallist=-
10:53
Дементос служит 4му рейку.
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
Xmast
10:51
На доказывают что у них фейковая демократия. При этом в офисах Байдена проводятся обыски на предмет сговора и коррупции. Представить что подобное делают у Путина это как увидеть инопланетное нашествие...
Конгрессмен предупредил уволенное руководство Twitter о сборе доказательств для ареста
Вежливый_B_R_A_D_L-E_Y
10:51
Танковый «прорыв» войск РФ под Угледаром закончился полным фиаско Опубликованы впечатляющие доказательства разгрома штурмовых колонн врага. https://t.me/Ukraine_365News/46028
Военный эксперт: F-16 по зубам нашим Су-30СМ и Су-35, а против МиГ-31БСМ вообще нет шансов
Алексей Козлов
10:51
Kingston рулит. Остальное хурма.
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
grom9000
10:50
Специально не покупал ТОП модули, взял самые простые с гарантией 10 лет и пониженным напряжением 1.2 вольт. Разгонять не собираюсь, переплачивать в 2 раза за разгон не собираюсь. Лучше чаще обновлять,...
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем