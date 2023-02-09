Упоминание четырёх моделей заметили в драйверах.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

NVIDIA представила серию видеокарт GeForce RTX 40 для ноутбуков, флагманские модели с RTX 4090 и 4080 появились вчера зарубежных магазинах и компания выпустила новый драйвер с поддержкой мобильной графики, а также другими значимыми изменениями: появилась поддержка новых игр, мониторов, исправлено несколько проблем. Масштабирование видео RTX Video Super Resolution не добавили, технология появится позже. Похоже, мобильные игровые видеокарты скоро дополнят и профессиональные решения Ada Lovelace, ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на форумы LaptopVideo2Go о находке в драйверах MSI идентификаторов ряда профессиональных решений нового поколения для ноутбуков.

NVIDIA_DEV.2730 = NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU

NVIDIA_DEV.27BB = NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU

NVIDIA_DEV.2838 = NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU

NVIDIA_DEV.28B8 = NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU

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По предположениям, ускоритель RTX 5000 Ada может быть профессиональным аналогом мобильной RTX 4090, основываясь на графическом процессоре AD103 и 16 ГБ GDDR6 видеопамяти. Модели RTX 3500 Ada приписывают графический процессор AD104, а RTX 3000 и RTX 2000 Ada якобы получат AD106 и AD107 соответственно.

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NVIDIA примет участие в конференция по графическим технологиям GTC 20 марта, так что презентация профессиональной линейки RTX Ada для ноутбуков может активно подготавливаться к этому мероприятию. Также много слухов в Сети появилось о подготовке новой видеокарты класса TITAN и для её презентации GTC тоже подходит.

Источники LaptopVideo2Go VideoCardz