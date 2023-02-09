300 USD хватит на хорошую плату, а за 480 USD можно найти вариант с поддержкой PCIe Gen5 не только на основном, но и вторичном слоте PCIe/M.2.

Akin Cakiner, Unsplash

Платформа AMD AM5 появилась в прошлом году и на текущий момент представлен широкий ассортимент материнских плат на базе чипсетов X670 и B650, а также их Extreme версий. В целом, платы B650/E предлагают всё, что необходимо рядовому пользователю и даже больше, но кто-то может присматриваться к ещё более продвинутым X670/E. Для таких покупателей специалисты TechSpot и YouTube канала Hardware Unboxed рассмотрели 22 платы X670/E в разных ценовых сегментах, выбрав в каждом наиболее оптимальные варианты по цене и возможностям. Рекомендации специалистов были подробными и не ограничивались одной платой в каждой категории, поэтому заинтересованным лучше ознакомиться с оригинальным материалом, рассмотрим лишь основные моменты.

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Ни у одной из рассмотренных плат не было выявлено перегрева VRM при работе с Ryzen 9 7950X, правда система была установлена в просторном корпусе с большим количеством вентиляторов. В ценовом сегменте до 300 USD хорошим выбором будет Asrock X670E PG Lightning и Gigabyte X670 Gaming X, а имея на руках ровно 300 USD можно приобрести Asrock X670E Steel Legend, относительно её возможностей авторы не нашли существенных преимуществ у более дорогих моделей стоимостью до 350 USD.

В диапазоне от 400 до 500 USD можно остановить выбор на платах Asus ROG Strix X670E-A Gaming или X670E-F Gaming стоимостью 420…440 USD. Если и переплачивать, то стоит обратить внимание на модель MSI X670E Carbon за 480 USD, которая предложит поддержку PCIe Gen5 для основного и вторичного слотов PCIe и M.2. В диапазоне от 500 до 700 USD были отмечены платы Asus ROG Strix X670E-E Gaming и Asrock X670E Taichi, за 700 USD отличным вариантом является MSI MEG X670E ACE.

Специалисты дали понять, что не видят смысла в дальнейшей переплате, но более дорогим вариантам тоже уделили внимание. Особняком в тестировании стояли платы Asus ROG Crosshair X670E Gene и ROG Strix X670E-I Gaming, которые являются пока единственными вариантами MicroATX и Mini-ITX формата — это отличные платы, альтернатив которым пока нет, если планируется компактная сборка.

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