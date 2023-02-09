В Windows 11 и 10 обнаружена новая проблема, которая затрагивает пользователей графических решений от компании Intel, правда только тех, кто редко обновляет драйвера или вынужден оставаться на старых версиях по какой-то причине. Как сообщает Neowin со ссылкой на официальный список известных проблем, после обновлений ноября 2022 года для Windows 11 (KB5019980 или KB5019961) и Windows 10 (KB5019959) работа DirectX или Direct3D приложений может завершаться с ошибкой apphelp.dll библиотеки. Ошибка проявляется только на системах с определёнными версиями графического драйвера Intel.
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«После установки KB5019980 вы можете столкнуться с ошибкой apphelp.dll на компьютерах под управлением Windows, использующих графические драйверы Intel версий от 26.20.100.7463 до 30.0.101.1190. Эта проблема может возникать периодически и затрагивает приложения, которые используют DirectX или Direct3D для рендеринга части или всего содержимого».
В числе проблемных выпуски драйверов Intel версий от 26.20.100.7463 до 30.0.101.1190, последняя была выпущена достаточно давно, в декабре 2021 года. Для решения проблемы специалисты Microsoft предлагают просто установить одну из более современных версий драйвера, ни с одним из выпусков после 1190 проблем быть не должно.