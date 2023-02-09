Компания Scythe выпустила новую ревизию одного из своих воздушных башенных кулеров, сообщает ресурс Club386, речь идёт об однобашенной модели Kotetsu Mark III, которая претерпела ряд изменений в дизайне и комплектации. В новой ревизии верхняя часть радиатора закрыта пластиковой крышкой, стилизованной под анодированный алюминий, обновлён вентилятор, используется полностью чёрная 120-мм модель Kaze Flex II с антивибрационными вставками. По сравнению с предшественником есть небольшие изменения в размерах, например, толщина пакета рёбер в сборе с вентилятором составляет 80 мм против 85 мм в Kotetsu Mark II. Общие размеры Mark III 138×80×154 мм, вес 723 г.
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В остальном, пакет рёбер состоит из пластин толщиной 0,4 мм, соединённых с медной никелированной подошвой основания четырьмя 6-мм тепловыми трубками. Какой-либо RGB подсветки нет, вентилятор поддерживает ШИМ-управление в диапазоне скоростей от 200 до 1500 об/мин, развивая воздушный поток до 67,62 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление до 1,5 мм вод. ст. при максимальном уровне шума 28,6 дБ.
Кулер имеет асимметричную конструкцию для совместимости с высокими модулями памяти и радиаторами зоны VRM материнских плат. Также в комплектацию Kotetsu Mark III входит система крепления Scythe 5-го поколения, поддерживающая установку на новейшие материнские платы Intel LGA 1700 и AMD AM5/AM4, также поддерживаются сокеты Intel LGA 1200 и LGA 115x. Цена не уточняется.