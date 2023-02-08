Однако в Сети комментарии разные, кто-то играет на GTX 750 Ti, а кому-то мало RTX 3080.

Hogwarts Legacy доступна игрокам, предзаказавшим расширенное издание, и в Сети активно обсуждается производительность проекта, который оказался довольно требовательным. Среди комментариев можно встретить даже жалобы владельцев GeForce RTX 3080, которым не хватает 10 ГБ видеопамяти для комфортной игры в 1440p при высоких настройках графики и включённой трассировке лучей. Тем временем, бюджетные геймеры примеряют новую игру на GTX 750 Ti и, как показывает YouTube блогер RandomGaminginHD, играть можно, с фризами, просадками, но владельцев слабых ПК это не остановит.

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Блогер запустил Hogwarts Legacy на самых низких настройках в разрешении 1080p с масштабированием FSR 1.0 в режиме «Производительность». Мыло мыльное, но игра работает, в среднем выдавая около 40 FPS с просадками до 23 FPS. Однако на GTX 750 Ti при любых настройках текстур, отличных от «Ультра», лица персонажей превращаются в неразличимое нечто из размазанных текстур. Соответственно, качество текстур приходиться повышать до максимума и это приводит к сильным просадкам по редким событиям, хотя в среднем всё ещё 30 FPS. В итоге, видеокарта «тащит», а жаловаться на качество графики или фризы владельцы таких компьютеров вряд ли будут.

Не хватает сравнения с технологией FSR 2, которая может быть чуть менее производительной, но не так сильно мылит картинку. Также стоит отметить, что остальная конфигурация блогера не была узким местом для игры, использовался Intel Core i5-13400F и 16 ГБ оперативной памяти, вряд ли владельцы GTX 750 Ti используют её в сравнимой конфигурации.

Что касается современных видеокарт среднего класса, блогер zWORMz Gaming продемонстрировал, что GeForce RTX 3060 Ti хорошо справляется с высокими настройками в 1080p, даже с умным сглаживанием NVIDIA DLAA. В закрытых локациях за 100 FPS, в открытых около 80 FPS, включение DLSS или FSR в режиме «Качество» может прибавить 25…50% производительности.

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Возникает вопрос, насколько блогер был прав, включая NVIDIA DLAA одновременно с DLSS — одна технология масштабирует изображение из нативного разрешения в более высокое для повышения качества, а другая из более низкого разрешения в нативное для повышения производительности. Несмотря на это сомнительное сочетание, в 1440p всё ещё можно было увидеть 60 FPS, а вот в 4K частота кадров уже подходит к 30 FPS с просадками до 20…25. Также блогер показал, что в 1080p и 1440p владельцы RTX 3060 Ti могут позволить себе ультра настройки графики.

Источники RandomGaminginHD, zWORMz Gaming, YouTube