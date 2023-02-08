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MSI представила белоснежные GeForce RTX 4080 и 4070 Ti Gaming Trio White
Видеокарты ожидаются в продаже в феврале.
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Компания MSI объявила о начале продаж видеокарт GeForce RТX 4080 и RTX 4070 Ti в серии GAMING TRIO WHITE. Видеокарты выполнены преимущественно в белом цвете и компания позиционирует их, как отличный выбор для белых или серебристых сборок. Это вариация известной серии GAMING TRIO и новым моделям присущи все её преимущества, в частности, это применении продвинутой высококачественной печатной платы и охлаждения TRI FROZR 3 с тремя вентиляторами TORX Fan 5.0, разработанного с целью обеспечить низкие температуры при низком уровне шума.

Источник: MSI

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Также компания дополнительно подчёркивает применение металлического бэкплейта с вентиляционными вырезами, который кроме усиления конструкции способствует охлаждению — для отвода тепла от элементов печатной платы применяются термопрокладки. Также в комплект входит стилизованный под дизайн GAMING TRIO кронштейн, как и видеокарта, он выполнен в белом цвете. Также покупатели оценят присутствие переключателя BIOS, есть две прошивки, ориентированные на большую тишину или производительность, наличие подсветки Mystic Light на внешней части видеокарты, она синхронизируется благодаря программному обеспечению и технологиям Mystic Light Sync и Ambient Link.

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Ожидается, что новые видеокарты MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING TRIO WHITE и GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO WHITE 12G поступят в продажу в феврале.

Источники
MSI
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#видеокарты #msi
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