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Intel выпустила графический драйвер с поддержкой Hogwarts Legacy и Returnal
Оба проекта получили высокие оценки рецензентов.
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Intel выпустила графический драйвер 31.0.101.4123 с поддержкой Hogwarts Legacy и Returnal. Ужастик Returnal вышел ещё в прошлом году на PlayStation 5, игра получила положительные отзывы и на текущий момент её рейтинг 86 на портале OpenCritic, около 90% журналистов очень высоко оценили проект, отмечая продуманный и атмосферный сюжет, высокую реиграбельность, отличный дизайн и графику, конечно же, отличный геймплей, сочетающий элементы нескольких жанров, в частности, шутер, боевик и рогалик. На ПК игра выходит 15 февраля, так что инженеры Intel заблаговременно внедряют поддержку для наилучшего игрового опыта в день релиза.

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Многообещающий проект Hogwarts Legacy пока только доступен игрокам, оформившим предварительный заказ расширенного издания, но уже бьёт рекорды по просмотрам на стриминговых площадках. Основная дата релиза — 10 февраля. Hogwarts Legacy собрала высокие оценки рецензентов, получив на OpenCritic рейтинг 86. В игре очень качественно и подробно проработан волшебный мир из серии романов о Гарри Поттере, фанаты определённо будут в восторге. Игра получилась довольно требовательной, в Сети появляются комментарии о высоком потреблении оперативной и видеопамяти, особенно при включении трассировки лучей.

Источники
Intel
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#intel #драйверы #intel arc
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