Владельцы видеокарт NVIDIA недавно столкнулись с проблемами при использовании приложения Discord, при работе которого видеокарты могут не повышать частоту видеопамяти. Поскольку Discord является тем приложением, что зачастую работает у многих пользователей в фоновом режиме, проблема становится критической: графическая производительность системы снижается, что не позволяет нормально играть или работать в то время как Discord запущен. По сообщению Tom’s Hardware, NVIDIA без подробностей объявила о выпуске исправления несколько дней назад и на данный момент многое остаётся непонятным. Специалисты попробовали разобраться в ситуации и пока ожидают развёрнутых комментариев от NVIDIA.
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На данный момент известно, что обновление должно распространяться автоматически, судя по всему, без участия пользователя, представляя собой обновление профиля приложения для Discord. Однако непонятно, какие модели видеокарт и какие версии драйверов подвержены проблеме, требуется ли для автоматического обновления программное обеспечение GeForce Experience и т.д. Пользователь не знает, когда придёт автоматическое обновление, установилось ли оно, а также есть предположения, что на системах Windows 11 с отключённым автоматическим обновлением исправление NVIDIA вообще может не дойти до пользователя.
Тем пользователям, которые не уверены в том, что они получат автоматическое обновление, специалисты Tom’s Hardware рекомендуют устранить проблему вручную по инструкции, опубликованной NVIDIA на портале поддержки.
- Источники
- Tom's Hardware