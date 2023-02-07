Слухи о новом необычном семействе продолжают появляться.

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AMD только недавно представила серию мобильных процессоров Ryzen 7040H (Phoenix) с производительной интегрированной графикой и сопроцессором для ускорения ИИ. Новые ноутбуки ещё не поступили в продажу, но в Сети уже обсуждают возможное появление следующего семейства процессоров под названием Phoenix 2. Следы последнего заметили в коде открытого проекта Coreboot, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников.

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Изучив код, японский специалист Coelacanth-Dream сделал вывод, что изменения в семействе Phoenix 2 позволяют считать его представителей совершенно новыми моделями, иными словами, это не расширение линейки Phoenix, а отдельная ветка. Специалисты нашли в коде два идентификатора, которые подтверждают присутствие в Phoenix 2 интегрированной графики RDNA3: GFX1103_R1 и GFX1103_R2. У второго кэш 2-го уровня урезан в два раза и специалисты предполагают, что такие модели могут в будущем выпустить на замену бюджетных APU Mendocino, также возможно, что это какая-то новая разработка для портативных игровых консолей наподобие Steam Deck. Twitter* блогер @Kepler_L2 также отмечает, что графика в новых чипах будет иметь меньшее количество вычислительных блоков.

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Ранее появились слухи, что в семействе Phoenix 2 возможно появление гетерогенных процессоров, сочетающих ядра Zen 4 и Zen 4C.